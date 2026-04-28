iPhone 2027 má šokovat! Apple chystá „Liquid Glass“ displej bez rámečků

Blíží se rok 2027 a s ním i dvacet let od představení iPhone. A pokud jsou aktuální úniky ohledně modelu iPhone pro příští rok alespoň zčásti pravdivé, Apple si na toto jubileum chystá něco, co má ambice přepsat design mobilů podobně jako první iPhone kdysi. Podle známého leakera Ice Universe má totiž nasadit zcela nový typ displeje, který by mohl nést označení „Liquid Glass“.
Nejde přitom jen o marketingový název. Klíčem má být extrémně jemně zakřivený panel přes všechny čtyři strany, který opticky „schová“ rámečky tak, že z pohledu uživatele prakticky zmizí. Zajímavé je, že Apple se tentokrát nevydává cestou výrazně zahnutých displejů, jaké jsme viděli u některých Androidů v minulosti, ba právě naopak. Zakřivení má být velmi subtilní, téměř neviditelné, a celý efekt má vznikat kombinací optických triků, práce se světlem a speciálních vrstev, které usměrňují jeho šíření. Výsledkem má být displej, který působí jako jednolitá plocha bez rušivých hran, ale přitom zůstává plně použitelný.
Technologicky má panel dodat Samsung a využít má i pokročilou OLED technologii COE (Color Filter on Encapsulation). Ta odstraní klasickou polarizační vrstvu, díky čemuž bude displej tenčí, jasnější a zároveň úspornější. Apple ale míří ještě dál. Cílem je kompletně čistá přední strana bez výřezů. To znamená schovat Face ID i selfie kameru přímo pod displej. A právě tady se láme chleba. Zatímco analytik Ross Young je spíš skeptický a tvrdí, že technologie nebude včas připravená, jiní leakeři věří, že se to Applu podaří.
iPhone 18 Pro ještě změna nečeká
Pokud ne, Apple by mohl zvolit kompromis v podobě Face ID pod displejem a malého průstřelu pro kameru. I tak by ale šlo o výrazně čistší řešení než dnes. Celkově tak telefon působí jako jeden z nejambicióznějších plánů Applu za poslední roky. A pokud se „Liquid Glass“ skutečně podaří dotáhnout do reality, může jít o designový skok, který bude definovat další dekádu iPhonů.