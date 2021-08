Blížící se příchod MacBooků a iPadů s OLED nepřímo potvrzen dalším zdrojem

Zatímco v současnosti využívá Apple OLED displeje jen u iPhonů a Apple Watch, v následujících letech by tomu mělo být podle čím dál více náznaků jinak. Kalifornský gigant se totiž údajně chystá tento typ displejů nasadit i do iPadů či Maců. A jak se zdá, stát by se tak mělo již relativně brzy. Potvrzuje to alespoň nynější chování předního dodavatele OLED displejů, společnosti LG Display, která kvůli plánům Applu dle dostupných informací zdvojnásobuje výrobu těchto panelů.

Ačkoliv LG přímo nepotvrdilo, že své kapacity navyšuje kvůli požadavkům Applu na daleko vyšší odběry, zdroje obeznámené s jeho plány pocházející dle všeho přímo z vedení společnosti se nechaly slyšet, že je společnost s kalifornským gigantem již dohodnuta. V následujících letech má tedy naprostou většinu svých kapacit vyplnit právě výrobou panelů pro Apple a to zřejmě ve všech možných rozměrech.

Fotogalerie iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 iPad X concept 10 +10 Fotek iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

V tuto chvíli se samozřejmě nedá říci, jaká zařízení dostanou OLEDy jako první, avšak jako nejpravděpodobnější adepti se v současnosti jeví iPady Air nové generace a později i iPady Pro. Naopak takové Macy se OLEDů dočkají zřejmě až za pár let a to navíc možná jen v případě, že se tyto panely osvědčí právě u iPadů. Jejich výrobní cena totiž není vůbec nízká, kvůli čemuž je nutné jejich nasazení vždy řádně promyslet, aby dávalo ekonomicky smysl.