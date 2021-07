Displejoví experti prozradili, kdy podle nich představí Apple první iPad s OLED

V posledních měsících slýcháme poměrně často zvěsti o blížících se iPadech s OLED displeji. Podle naprosté většiny zdrojů bychom se měli prvních kousků dočkat už v příštím roce s tím, že by se mělo jednat o novou generaci iPadů Air. O rok později ji pak měla následovat i řada Pro, která v současnosti vsází u menší verze na Liquid Retinu a u větší na mini LED. Experti zabývající se displeji však s touto předpovědí nesouhlasí.

Podle zpráv prestižní firmy DSCC, která je zabývá právě výzkumem displeji, se zdá být extrémně nepravděpodobné, že by Apple ukázal iPad s OLED displejem již v příštím roce. Proti němu totiž hraje i nadále velmi vysoká cena těchto panelů, která by se zřejmě až nepřiměřeně podepsala na výsledné ceně iPadu. Úplně růžové to zřejmě navíc nebude ani s jejich výrobou, jelikož by se jednalo o obrovské panely, kterým by musely fabriky, jenž již nyní praskají kvůli extrémní poptávce po OLED ve švech, přizpůsobit své linky a to zřejmě pro objemy, které jim nebudou dávat tak úplně smysl.

DSCC je proto přesvědčena, že místo pro experimenty s OLED na iPadech v příštím roce ještě není a ve výsledku ani nikdy nebude. Jakmile na ně totiž začne Apple přecházet, bude tak muset učinit v poměrně velkém stylu – tedy jinými slovy celou produktovou řadou iPadů Pro a zřejmě současně i s iPady Air, jejichž zobrazovací schopnosti by mohl určitým způsobem omezit. Jedině tak totiž budou výrobní objemy displejů dávat jeho dodavatelům smysl a Apple bude díky tomu schopen vyjednat lepší ceny. Dřív než v roce 2023 to ale zkrátka nebude.