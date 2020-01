CES 2020 – Den první: Jablečné doplňky i konkurence pro Apple Watch

Veletrh spotřebitelské elektroniky CES 2020, který se oficiálně koná od 7. do 10. ledna v Las Vegas, je již v plném proudu, jelikož mnohé společnosti se rozhodli své novinky představit ještě před oficiálním startem. Každoroční svátek nových technologií a inovativních vynálezů je vždy ostře sledovaný, a menší i velké firmy na něm představují své žhavé novinky. V dnešním souhrnu si představíme doplňky pro iPhone a iPad i nové chytré hodinky od Withings, v dalších dílech našeho seriálu o CES se můžete těšit i na novinky z ostatních oblastí technologického průmyslu.

Zagg Brands: doplňky pro iPad i příslušenství pro nabíjení

Fotogalerie Slim Book Go Rugged Messenger iPad Mophíe Powerstation Go 3 Mophie Powerstation Go 2 +3 Fotek Mophie Powerstation Go 1 Messenger Folio Vstoupit do galerie

Společnost Zagg Brands představila na letošním ročníku veletrhu CES novou kolekci doplňků pro 10,2palcový iPad. Jedná se o trojici nových obalů – Slim Book Go, Rugged Messenger a Messenger Folio. Jak název napovídá, vyznačuje se Slim Book Go tenkým, variabilním a lehkým designem, a je určený zejména na cesty. Jeho součástí je podsvícená ultratenká klávesnice s možností spárování se dvěma zařízeními najednou, snímatelný kryt a držák na Apple Pencil. Slim Book Go se bude prodávat v prvním čtvrtletí tohoto roku v přepočtu zhruba za 2200 korun.

Rugged Messenger sází především na odolnost. Také u tohoto modelu najdete klávesnici, obal může posloužit zároveň také jako stojánek. Cena tohoto modelu bude přibližně stejná jako u Slim Book Go. Nejdostupnější ze tří novinek od Zagg Brands je Messenger Folio – jednoduchý kryt s nepodsvícenou klávesnicí, jehož cena bude v přepočtu činit zhruba 1300 korun. Z dílny Mophie, spadající rovněž pod značku Zagg, vzešla novinka s názvem Mophie Powerstation Go, sloužící jako Qi nabíječka a zároveň také jako startovací box pro auto. Zmíněné produkty budou dostupné v průběhu letošního roku, na odkazech a v galerii si můžete prohlédnout jejich varianty pro starší modely iPadů.

Chytré hodinky Withings

Fotogalerie Withings ScanWatch 1 Withings ScanWatch 2 Withings ScanWatch 3 Vstoupit do galerie

Na veletrhu CES 2020 nebyla nouze ani o produkty z oblasti nositelné elektroniky. Velmi zajímavě působí ScanWatch od Withings – hybridní chytré hodinky, které mají být podle společnosti Withings obrovským přínosem pro zdraví svých nositelů. Snaha konkurovat Apple Watch je zde naprosto zřejmá, a ScanWatch mají skutečně co nabídnout. Jsou vybavené kruhovým ciferníkem, na kterém najdeme menší PMOLED displej. Baterie hodinek slibuje výdrž po dobu až třiceti dní, hodinky umí měřit počet kroků, převýšení, nabízejí automatickou detekci chůze, běhu, plavání a jízdy na kole. Mezi jejich další funkce patří měření kyslíku, detekce nepravidelnosti srdečního tepu, EKG a detekce spánkové apnoe. Withings své nové hodinky vydá ihned poté, co získají příslušná schválení a certifikace, jejich cena bude v přepočtu činit zhruba 6700 korun.

OtterBox a antimikrobiální sklo na iPhone

Fotogalerie Ampify Screen Protector 1 Ampify Screen Protector 3 Ampify Screen Protector2 Vstoupit do galerie

Společnost OtterBox představila na letošním CES první ochranné sklo pro iPhone s integrovanou antimikrobiální technologií, registrované u EPA. Ochranné sklo pro iPhone s názvem Amplify Glass nejen ochrání displej jablečných smartphonů před následky pádů a úderů a před škrábanci, ale také do jisté míry uchrání jeho majitele před bakteriemi. Za antimikrobiální ochranu vděčí toto ochranné sklo iontovému stříbru, které je jeho součástí, a které zaručuje stálost této ochrany. Aplikace skla je podle OtterBox opravdu jednoduchá.

„Své telefony používáme každý den a berem si je s sebou kamkoliv jdeme, včetně míst, která nejsou úplně sterilní,“ uvedl CEO OtterBox Jim Parke, a dodal, že sklo ochrání majitele před škodlivými vnějšími vlivy.

Zdroj: 9to5Mac [1, 2, 3]