Souhrn spekulací: iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 10 a koncept iOS 18

Po týdnu vám na stránkách našeho magazínu opět přinášíme další souhrn spekulací, týkajících se společnosti Apple. Řeč bude tentokrát například o iPhonu 16 Pro, konceptu operačního systému iOS 18 nebo o tom, co by mohly přinést Apple Watch Series 10.

Tlačítko iPhonu 16 (Pro)

Od představení iPhonů řady 15 uběhly sotva dva měsíce, už se ale čile spekuluje o tom, co by mohly přinést iPhony příští generace. Letošní iPhony jsou kromě jiného vybavené novým akčním tlačítkem, a podle zmíněných spekulací by nové tlačítko měly přinést i iPhony, které Apple představí v příštím roce. Leaker s přezdívkou Instant Digital na čínské sociální síti Wiebo uvedl, že iPhone 16 a iPhone 16 Pro by měl být vybaven novým fyzickým tlačítkem. To by se mělo nacházet v blízkosti vypínacího tlačítka, a mělo by nést název Capture Button – z toho lze odvodit, že by mělo sloužit především pro účely fotografování. Těžko říci, zda Apple skutečně tlačítko zavede – při zachování letošního akčního tlačítka by to vyžadovalo výrazné změny při konstruování iPhonu, nemluvě o velkém počtu fyzických tlačítek.

iOS 18 koncept

Na youtubovém kanále FutureOS se objevil zajímavý koncept operačního systému iOS 18. Konceptů budoucích jablečných operačních systémů z nejrůznějších zdrojů je plný internet, tento konkrétní koncept ale zaujme svou relativní věrohodností. Můžeme si všimnout, že se v mnohém podobá stávajícímu iOS 17, a nachází se v něm spíš drobnější změny v podobě přepracování dlaždic a ikonek v Ovládacím centru, nových možnosti Force Touch, větších složek nebo třeba vyšší kapacity Docku ve spodní části displeje.

Apple Watch Series 10

Co se týče příští generace chytrých jablečných hodinek, informace se od sebe často vzájemně liší. Některé zdroje hovoří o tom, že bychom se neměli dočkat žádného výraznějšího vylepšení, jiné zdroje zase slibují přepracovaný „výroční“ model Apple Watch. V průběhu uplynulého týdne se objevily zprávy, potvrzující teorii o minimálních změnách. Podle těchto zpráv by ale Apple Watch Series 10 měly zároveň také přinést dvě nové, velmi užitečné funkce. Mark Gurman ze společnosti Bloomberg uvedl, že Apple Watch Series 10 mají nabídnout monitoring krevního tlaku spolu s detekcí spánkové apnoe.