Nové iPady Pro M4 v prvních testech tápou! Tato věc je podle recenzentů velkým mínusem

Dnes v noci skončilo v zahraničí embargo na recenze nedávno představených iPadů Pro M4. S předstihem se tak dozvídáme, jak novinky působí na vybrané zahraniční recenzenty, kteří je v předešlých dnech dostali zapůjčené od Applu na vyzkoušení. Jak si tedy novinky vedou?

Recenzent portálu The Verge je nadšený zejména z OLED displeje, který posouvá zobrazovací schopnosti iPadů na zcela novou úroveň. Obraz, který poskytuje, je dle něj neuvěřitelně živý s celkově výrazně jasnějšími barvami a je tedy radost se na něj dívat. Je tu však bohužel jedno velké ale. Recenzent totiž poukazuje i na to, že mít kvalitní displej je sice na jednu straku skvělé, na druhou stranu je však velkou otázkou, zda byl celkově upgrade hardwaru iPadu jako takového nezbytný, když je zařízení z hlediska softwaru stále omezeno uzamčeným, jednoduchým mobilním operačním systémem iPadOS. „Zatím je to stále jen iPad. Ano, je to určitě nejlepší iPad všech dob a dost možná je to i iPad, jaký jsme si přáli. Nicméně celý iPad je z velké části i o softwaru, který je zklamáním. Dost možná se tato věc změní na WWDC, ale do té doby bude nový iPad Pro hardwarově možná až zbytečně dobrý na poměry toho, jaký OS v něm běží,“ nechal se recenzent slyšet.

Podobný názor sdílí i redaktor portálu Gizmodo. I on totiž ve svém textu píše, že je nový iPad Pro sice na jednu stranu opravdu krásný a extrémně výkonný, na druhou stranu však potřebuje lepší software jako sůl. OLED displej vnímá i on jako velký krok kupředu, jedním dechem však dodává, že zdražení tohoto zařízení může být pro leckoho problémem. „Nový iPad Pro je mnohem hezčí a lepší než předešlá verze, což by ale tak nějak být měl už jen proto, že stojí o 200 dolarů víc než verze představená před dvěma roky. Je to skvělé zařízení, ale stále musím pro každodenní úkoly sahat po svém Macu či PC,“ naráží recenzent opět na nedokonalost operačního systému.

Ani slova recenzentů z Engadgetu nejsou ve výsledku vyloženě jiná. iPad Pro je dle nich „velmi pěkný, ale také velmi drahý“. Ovace sklízí stejně jako v předešlých recenzích perfektní OLED displej, háčkem zde však může být vyšší cena či nekompatibilita s příslušenstvím pro starší iPady. „Když se realisticky zamyslím nad tím, co vlastně potřebuji a za co mi dává smysl utratit mé peníze, musím přiznat, že nový iPad Pro je pro mě prostě trochu moc a nedává smysl. Je příliš drahý a vlastně i příliš výkonný,“ myslí si redaktor z Engadgetu s tím, že výkon zkrátka není schopen opět kvůli iPadOS řádně využít. Poměrně zajímavé je pak to, že smysluplnější je pro něj koupě iPadu Air a to i přesto, že se jedná o displejově podstatně hůře vybavené zařízení.

Jason Snell ze SixColours taktéž nehýří z nových iPadů vyloženě nadšením. Naráží zejména na to, že iPadOS zůstává ve své podstatě stále poměrně hloupým operačním systémem a to i navzdory toho, že se hardwarově iPady neustále zlepšují. „Hardwarové a čipové týmy Applu jsou na naprostém vrcholu. Nový iPad Pro je toho dokonalým důkazem, jelikož se jedná o elegantní placku, ve které je koncentrován neuvěřitelný výpočetní výkon a velkolepý displej. Dostupné je k němu působivé aktualizované příslušenství, což je také super. Jak se ale zdá, i nadále je pro Apple obrovskou výzvou dokázat vyrovnat úžasný hardware s omezenými možnostmi iPadOS a jeho knihovny aplikací. Ano, iPadOS se za poslední roky skutečně v mnoha ohledech zlepšil, ale rychlost jeho zlepšování se stále nerovná té, kterou zařadily hardwarové týmy Applu.

