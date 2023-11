Apple Watch 10 přinesou příští rok dvě nové zdravotní funkce! Unikly o nich podrobnosti

Pokud vám přišlo, že v posledních letech přešlapuje Apple u svých Apple Watch takříkajíc na místě a inovuje u nich jen minimálně, příští rok vás dle všeho opět potěší. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž přišel před pár desítkami minut s velmi zajímavými informacemi, které plány s Apple Watch v příštím roce poodhalují a nutno dodat, že stojí za to. Z hlediska monitoringu zdraví se totiž hodinky posunou poměrně zásadně.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu u Apple Watch 10 nasadit hned dvě nové zdravotní funkce a to konkrétně monitoring krevního tlaku spolu s detekcí spánkové apnoe. Co se týče první novinky, ta má být ze své první verzi schopná jen upozornit na to, že váš krevní tlak náhle stoupá a vzdaluje se tedy normálu s tím, že vás následně vyzve navštívit lékaře. Jakékoliv číselné hodnoty či podobné výstupy však k dispozici nebudou, byť jsou do budoucna taktéž v plánu. Jelikož však zatím jejich přesnost není příliš dobrá, Apple chce jít zprvu jen nekonkrétní, zato však spolehlivou informační cestou. Ohledně monitoringu spánkové apnoe, ta má vycházet ze sledování vašeho spánku v kombinaci se snímáním vaší tepové frekvence a dýchání, z čehož mají hodinky odhadnout tento stav a následně vás taktéž nasměrovat k lékaři. Bohužel bližší informace o tomto upgradu zatím k dispozici nemáme.

Gurman rovněž potvrdil, že kromě technologii pro monitoring krevního tlaku a spánkové apnoe pracuje Apple i nadále na neinvazivním snímání hladiny glukózy v krvi, která by mohla změnit život zejména diabetikům. Technologie má být založena na křemíkovém fotonickém čipu k prozáření světla s laseru pod kůži, podle čehož mají být hodinky schopné určit hladinu glukózy v krvi. Kdy tato technologie na Apple Watch dorazí je však zatím stále ve hvězdách, jelikož práce na ní stále aktivně pokračují.