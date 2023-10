watchOS 10.1 se nepovedl. Výdrž Apple Watch je po jeho instalaci tragická

watchOS 10.1 vyhlíželi zejména majitelé Apple Watch Series 9 a Ultra 2 s velkým očekáváním, jelikož právě tato verze systému na jejich hodinkách zpřístupnila jedno z jejich vylepšení, kterým se Apple při představení chlubil. Jak se však zdá, kromě podpory gesta dvojího stisku prstů však přináší watchOS 10.1 i nemalé problémy s výdrží. Obrovské množství jablíčkářů totiž hlásí, že jim výdrž jejich Apple Watch po přechodu na watchOS 10.1 raketově klesla.

Na stížnosti lze narazit prakticky všude počínaje sociálními sítěmi, pokračujíc přes diskuze pod články a konče oficiálním fórem Applu. To proto, že problémem dle všeho trpí snad všechny podporované modely Apple Watch, kvůli čemuž je tedy logicky uživatelská základna, u které se může problém projevit, opravdu velká. Vybíjení hodinek po updatu je pak vskutku rychlé – někteří uživatelé hlásí vybití hodinek ze 100 % na 0 % za pouhé dvě až tři hodiny. Takto postižené Apple Watch se tím pádem stávají de facto nevyužitelné, jelikož by je museli uživatelé za den nabíjet hned několikrát. Bohužel, jakákoliv alternativní oprava problému alespoň prozatím neexistuje. O to víc naštvou zprávy některých jablíčkářů o tom, že se s problémem údajně potýkali již v poslední betě watchOS 10.1, avšak Apple se s ním ani po nahlášení přes Feedback nevypořádal. Snad tedy co nevidět dorazí další update, který tuto patálii napraví.