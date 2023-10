Souhrn spekulací: OLED iPady, MacBooky s M3 a Apple AI

Již příští týden se bude konat říjnová Apple Keynote s podtitulem Scary Fast. Analytik Ming-Chi Kuo se domnívá, že by na ní mohly být představeny nové MacBooky Pro s čipy M3. Kromě Keynote bude v dnešním souhrnu spekulací řeč také o o OLED panelech z dílny společnosti LG nebo o tom, jak Apple hodlá investovat velkorysé částky do vývoje AI.

OLED panely iPadů a MacBooků

Budoucí modely iPadů Pro a MacBooků s panely OLED by podle dostupných informací mohly vybaveny novými specializovanými materiály pro displeje. V uplynulém týdnu o tom informoval server The Elec. Společnost Apple údajně spolupracuje se společností LG Display na integraci nových sad materiálů OLED do některých svých budoucích zařízení, včetně chystaných modelů iPad Pro a MacBook. Panely by měly být použity u budoucích 11″ a 13″ iPadů Pro, zatímco nová generace MacBooků, která má být uvedena na trh v roce 2027, bude používat sadu materiálů OLED „RDG“ společnosti LG. Zmíněné OLED panely by díky specifickým materiálům měly být přizpůsobené unikátním požadavkům společnosti Apple.

MacBooky s M3 na říjnovém eventu

Počátkem uplynulého týdne Apple oznámil, že 30. října uspořádá poslední letošní Keynote. Zatím není zcela jasné, jaké novinky se na říjnovém eventu představí, analytik Ming-Chi Kuo je nicméně přesvědčen o tom, že by mělo jít o trojici nových MacBooků Pro: 13″, 14″ a 16″, a že nové počítače by měly být osazeny čipy M3, M3 Pro a M3 Max.

Apple a investice do umělé inteligence

Letošní rok se kromě jiného jednoznačně nese i ve znamení rozmachu umělé inteligence. Své AI chatboty a další nástroje již představila celá řada technologických společností, a mohlo by se zdát, že Apple za nimi jaksi zaostává. To by se ale v dohledné době mělo změnit – alespoň podle analytika společnosti Bloomberg Marka Gurmana. Mark Gurman s odvoláním na zdroje blízké tématu uvedl, že Apple hodlá ročně investovat do vývoje AI zhruba jednu miliardu dolarů. Významné integrace AI by se v příštím roce měl dočkat například operační systém iOS 18.