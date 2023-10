Souhrn spekulací: Apple Watch X design, ohebný iPad a 32″ iMac

Dnešní souhrn spekulací se bude zabývat hned třemi Apple produkty – Apple Watch X, 32″ palcovým iMacem, a po dlouhé době opět přijde řeč na ohebné zařízení – Apple totiž podle dostupných informací aktuálně pracuje na ohebném iPadu.

Apple Watch X vzhled

Příští rok uplyne deset let od chvíle, kdy společnost Apple poprvé představila své chytré hodinky Apple Watch. Zatímco některé zprávy hovoří o tom, že v příštím roce rozhodně nemáme čekat od Apple Watch výraznou revoluci, jiné zdroje slibují významné změny alespoň u výročního modelu. Apple by totiž podle některých zpráv mohl dekádu existence svých chytrých hodinek oslavit vydáním modelu Apple Watch X. Ty by měly přinést nejen řadu nových, zatím však nespecifikovaných funkcí, ale také by se měly vyznačovat novým designem s výrazně ostřejšími rohy. Koncept Apple Watch X si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže.

Nový 32″ iMac

V průběhu uplynulého týdne se také objevila jedna velmi zajímavá zpráva, týkající se budoucího iMacu s displejem o úhlopříčce 32″. Informoval o něm známý analytik Ming-Chi Kuo, který uvedl, že by se s velkou pravděpodobností mohlo jednat o nástupce iMacu Pro, který Apple již před lety uložil k ledu. Podle Kua společnost Apple momentálně pracuje na vývoji zmíněného rozměrného iMacu, který by měl být vybavený LED panelem s výrazně vylepšenými zobrazovacími schopnostmi. S vysoce kvalitním displejem bude téměř jistě spojená i vyšší cena. Další podrobnosti zatím Kuo nezveřejnil.

Ohebný iPad ve stádiu vývoje

Ohebné smartphony nejsou v současné době již ničím zvláštním, Apple se ale zatím ohebným zařízením vyhýbá. To by se však v budoucnosti mohlo změnit. Server Digital Times totiž v průběhu uplynulého týdne zveřejnil zprávu, podle které cupertinská společnost momentálně pracuje na vývoji vlastních ohebných displejů. Údajně by se mělo jednat o ohebný iPad, který by měl dokonce spatřit světlo světa koncem příštího nebo začátkem přespříštího roku.

Koncepty ohebných Apple zařízení vypadají opravdu zajímavě: