Apple Watch X: Vše, co o nich dosud víme

Historie chytrých hodinek z dílny společnosti Apple se začala psát na jaře roku 2015. Po dobu několika let Apple vydával víceméně standardní modely s dílčími vylepšeními, nedávno k těmto základním modelům přibyly superodolné Apple Watch Ultra, určené do extrémních podmínek. Produktové řadě Apple Watch se stále daří velice dobře, a vzhledem k blížícímu se desátému výročí se proslýchá, že by Apple mohl při této příležitosti vydat jubilejní model.

Výroční model, kterému se obecně přezdívá Apple Watch X, by měl podle dostupných informací (respektive spíše spekulací) spatřit světlo světa v roce 2025 – tedy přesně deset let po uvedení první generace chytrých jablečných hodinek. Některé spekulace nicméně hovoří také o možnosti představení Apple Watch X již v průběhu příštího roku.

Apple Watch X design

Podle známého analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg plánuje společnost Apple zásadní změnu designu hodinek Apple Watch, vydaných k příležitosti desátého výročí existence této produktové řady. Apple Watch X by měly mít výrazně tenčí pouzdro, další detaily zatím zůstávají utajené.

Apple Watch X řemínky

Podle Gurmana Apple pracuje na nových způsobech připojení řemínků k hodinkám Apple Watch. Magnetický systém uchycení, který Apple zvažuje, by uvolnil místo, které zabírají výřezy pro současné body uchycení řemínků. Odstranění výřezů pro řemínky by poskytlo více místa pro další interní součásti, což by mohlo vést k již zmíněnému ztenčení pouzdra. Hodinky Apple Watch s novým systémem uchycení řemínku by pravděpodobně nebyly kompatibilní se staršími řemínky.

Apple Watch X displej

Proslýchá se, že Apple pracuje na technologii displeje microLED pro hodinky Apple Watch, a podle těchto zvěstí se hodinky s technologií microLED objeví v roce 2025. To se přesně shoduje s dobou, kdy Apple plánuje uvést na trh hodinky Apple Watch X. Některé spekulace nicméně hovoří o zavedení microLED displejů také u Apple Watch Ultra 2. Apple Watch X by sice měly disponovat tenčím pouzdrem, v oblasti displeje by ale podle některých zdrojů mohlo naopak dojít ke zvětšení, a to až na 2,04″.

Apple Watch X zdravotní funkce

V souvislosti s budoucími modely Apple Watch (tedy ne nutně jen Apple Watch X) se hovoří o funkci monitorování krevního tlaku. V současné chvíli již existují zařízení pro monitorování krevního tlaku na zápěstí, včetně jednoho od společnosti Samsung, takže není příliš přitažené za vlasy si představit, že Apple je blízko tomu, aby byl připraven tuto technologii uvést na trh. Místo nošení manžety by hodinky Apple Watch byly schopny zjišťovat krevní tlak ze zápěstí pomocí infračerveného světla. Mezi další zdravotní funkce, které by Apple Watch X mohly nabídnout, patří měření hladiny krevního cukru.

Apple Watch X vydání

Podle Gurmana zatím není jasné, zda Apple vydá nové hodinky v roce 2024 nebo 2025. První hodinky Apple Watch byly představeny v září 2014, ale na trh se dostaly až v dubnu 2015, takže Apple by mohl pro výročí hodinek Apple Watch použít kterékoli z těchto dat. Nejistota rovněž panuje ohledně názvu, v případě jubilejního iPhonu se ale Apple přiklonil k označení „X“ – dá se tedy předpokládat, že totéž učiní také v případě Apple Watch.