Apple Watch Ultra 2 dorazí v tmavě šedé a nabídnou rychlejší procesor!

Fanoušci Apple Watch Ultra si i v letošním roce přijdou na své. Přestože ještě před pár měsíci to totiž vypadalo, že nová generace těchto hodinek hned tak nedorazí, nyní je již víceméně jasné, že podzim přeci jen jejich druhou generaci přinese. Příchod ostatně potvrdil před pár hodinami i reportér Bloombergu Mark Gurman, jehož zdroje se dlouhodobě ukazují jako jedny z nejpřesnějších vůbec. A nyní přinesly velmi dobrou zprávu.

Jestli byl Apple u modelu Ultra za něco kritizován, pak je to mimo jiné fakt, že jsou k dispozici jen v jedné – světlé – barevné variantě. To se však příchodem jejich druhé generace změní. Gurmanovy zdroje totiž potvrdily přípravy tmavé barevné varianty s tím, že jí chtěl Apple představit už loni, ale nakonec si tento krok rozmyslel. Zdá se však, že odpískání tmavé u první generace Apple Watch Ultra bylo způsobeno spíš snahou Applu o připravení si co nejvíce novinek pro druhou generaci těchto hodinek, nežli o technické problémy či něco podobného. Tmavé varianty se tedy zřejmě nebude třeba jakkoliv obávat. Ostatně, tentýž odstín bude takřka 100% použit i u iPhonů 15 Pro (Max), které mají taktéž dorazit s titanovým rámečkem.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Co se pak týče dalších novinek Apple Watch Ultra, Gurmanovy zdroje potvrdily dále nasazení rychlejšího procesoru, díky kterému by měly hodinky nejen zrychlit, ale taktéž by se měla prodloužit jejich výdrž baterie. Nová generace čipu řady S má být totiž podstatně energeticky úspornější, jelikož bude založena na modernějším výrobním procesu a má vycházet z novějších čipů pro iPhony. Bližší informace nicméně bohužel k dispozici nejsou a nám tak nezbývá než doufat, že budou stát novinky Apple Watch Ultra 2 skutečně za to.