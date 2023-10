Souhrn spekulací: Obousměrné nabíjení iPhonů, iPad 7 mini a nudné Apple Watch

Příští rok uplyne deset let od chvíle, kdy společnost Apple představila své první Apple Watch. Proto se spekuluje o tom, že by cupertinská firma mohla příští rok vydat výroční Apple Watch X. Analytik Ming-Chi Kuo ale tvrdí, že Apple Watch příští rok nepřinesou nic zvláštního. Kromě toho zazní v dnešním souhrnu spekulací téma obousměrného nabíjení u iPhonů nebo budoucího iPadu 7 mini.

Obousměrné nabíjení iPhonů

Před pár lety se poměrně intenzivně spekulovalo o tom, že by iPhony mohly nabídnout funkci bezdrátového obousměrného nabíjení. V jejím rámci by bylo možné například nabít pouzdro AirPodů položením na zadní stranu iPhonu. Apple tuto funkci zatím neuvedl do praxe, nedávno zveřejněný patent ale napovídá, že na zmíněné technologii pracuje. Na rozdíl od způsobu, jakým toto nabíjení poskytují smartphony konkurenčních značek, by mohlo reverzní nabíjení u budoucích Apple zařízení probíhat i přes displej. Patent, pojmenovaný „Through-Display Wireless Charging“, sice popisuje nabíjení stylusů přes displej iPadů, pokud jej ale Apple uvede do praxe (což samotná existence patentu nezaručuje), je možné, že tyto možnosti nabíjení rozšíří i na iPhony.

Nudné budoucí Apple Watch

Vždy, když se má objevit nová generace Apple Watch, se spekuluje o tom, jaké novinky přinese. Apple sice u svých chytrých hodinek zavádí jisté novinky s každou novou generací, v budoucnu prý ale žádné revoluční změny čekat nemáme. Alespoň to tvrdí respektovaný analytik Ming-Chi Kuo, který ve své zprávě nedávno uvedl, že Apple Watch v příštím roce nepřinesou žádné výraznější inovace. Právě příští rok oslaví chytré jablečné hodinky deset let své existence, a mluvilo se o tom, že by Apple mohl vydat výroční Apple Watch X.

iPad mini 7

Mezi hojně probíraná témata patřily v druhé polovině letošního roku také iPady. Aktuálně se spekuluje o tom, že by Apple mohl v blízké budoucnosti vydat nový iPad Air a iPad mini. Právě o iPadu mini 7. generace nedávno na Twitteru promluvil leaker s přezdívkou @Tech_Rave. Podle něj budou nové iPady mini představovat jisté zklamání, a to zejména pro ty, kteří volali po vylepšení displeje. iPad 7 mini má podle zmíněného leakera nabídnout pouze Liquid Retina panel s obnovovací frekvencí 60Hz, a měly by být osazené buďto čipsetem A15 Bionic, nebo A17 Pro.