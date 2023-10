Souhrn spekulací: Apple Pencil s USB-C, chytrá matrace a Apple Watch s microLED displejem

Apple se nijak netají tím, že se snaží vyvíjet čím dál více produktů, aplikací a služeb pro sledování zdraví uživatelů. Nedávno zveřejněný patent ukazuje, že bychom se v budoucnosti možná mohli dočkat i chytré matrace od Applu. I to je jedním z témat našeho dnešního souhrnu spekulací, ve kterém bude řeč například i o Apple Watch s microLED displejem.

Chytrá matrace od Applu

V souvislosti s produkty z dílny společnosti Apple, které by v budoucnu mohly spatřit světlo světa, se začalo nedávno hovořit také o chytré matraci. Někteří si možná pamatují, že v roce 2017 provedl Apple akvizici společnosti Beddit, která kromě jiného vyráběla zařízení a příslušenství pro sledování spánku. Nyní Apple podle dostupných zpráv zkoumá možnosti vývoje chytré matrace s čidly, schopnými snímat teplotu těla. Svědčí o tom nedávno udělený patent, ve kterém jsou tato čidla popsána. V patentu mimo jiné stojí, že čidla jsou využitelná také při spánku, a teoreticky by mohla být implementována i v matraci. Toto řešení ostatně ukazuje i jeden z nákresů v návrhu patentu. Otázka je, zda Apple svůj návrh bude skutečně realizovat právě v této podobě, nebo zda má s patentovaným zařízením jiné plány.

Nová verze Apple Pencil s USB-C?

Se zavedením USB-C konektorů u iPhonů 15 Apple uvedl také aktualizovanou verzi bezdrátových sluchátek AirPods Pro, jejichž nabíjecí pouzdro se nově také pyšní portem tohoto typu. Tím by ale integrace USB-C portů a konektorů do Apple produktů nemusela zdaleka končit. V kódu betaverze operačního systému iOS 17.1 byly objeveny zmínky o nabíjení Apple Pencil prostřednictvím USB-C. Jedná se o notifikace, související s nutností nabít Apple Pencil. Apple Pencil 2. generace disponuje magnetickým nabíjením, její předchůdce byl ale opatřen Lightning konektorem, přes který probíhalo nabíjení po jeho zasunutí do portu v iPadu. Těžko říci, zda Apple plánuje vydání nové generace Apple Pencil, u které se vrátí k fyzickému párování a nabíjení, nebo zda půjde spíše o aktualizaci první generace.

Prohlédněte si koncept Apple Pencil 3. generace:

Apple Watch s microLED displejem

Ještě před letošní podzimní Apple Keynote se spekulovalo mimo jiné také o tom, že bychom se mohli dočkat nových Apple Watch s microLED displejem. Tato verze nakonec letos představena nebyla, to ale rozhodně neznamená, že Apple Watch s microLED displejem nebudou nikdy představeny. Zatímco některé teorie hovoří o jejich představení v příštím roce, tento týden se objevila zpráva, podle které Apple Watch s microLED displejem nespatří světlo světa dříve než v roce 2025. S touto teorií přišel analytik Jeff Pu, který s odvoláním na zdroje z dodavatelského řetězce uvádí, že za zpožděním stojí potíže s vývojem displeje.