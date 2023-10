Souhrn spekulací: Nový iPad mini, iPhone 16 a nové čipy

Mohlo by se zdát, že týdny po skončení Keynote budou na spekulace, analýzy a úniky chudé, ale opak je pravdou. V dalším díle naší pravidelné rubriky bude tentokrát řeč například o možném příchodu nových iPadů nebo o detailech, týkajících se iPhonu 16.

Dočkáme se letos nových iPadů?

Dlouho se mluvilo o tom, že letos Apple již nové iPady nepředstaví. V průběhu zářijové Keynote k tomu skutečně nedošlo, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měla konat mimořádná říjnová Keynote. Server DigiTimes ale přišel v průběhu uplynulého týdne se zprávou, podle které by cupertinská společnost přece jenom měla ještě do konce tohoto roku představit nový tablet, a to konkrétně iPad mini. Bližší detaily server nicméně nezveřejnil.

Fotogalerie iPad mini FB DiPad mini FB iPad mini M2 FB iPad mini M2 (13) iPad mini M2 (10) Vstoupit do galerie

iPhone 16 fotoaparát

Zatímco se letošní iPhony 15 ještě ani nestihly pořádně ohřát na pultech obchodů, internetem se šíří spekulace o tom, jak by mohla vypadat příští generace. Počátkem týdne se objevily zprávy, podle kterých by s příchodem iPhonu 16 mělo dojít ke změně, co se týče uspořádání objektivů zadního fotoaparátu. Zmíněné uspořádání by mělo připomínat iPhone 12. Jednalo by se rozhodně o překvapivou změnu, protože fotoaparáty novějších iPhonů mají diagonální uspořádání.

Fotogalerie #2 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 13 Pro PanzerGlass LsA 12 iPhone 12 mini LsA48 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 mini LsA46 iPhone 12 mini LsA45 iPhone 12 mini LsA47 iPhone 12 mini LsA18 iPhone 12 mini LsA14 Vstoupit do galerie

Vlastní čipy pro iPhone 16

V souvislosti s iPhony 16 se v průběhu uplynulého týdne objevila ještě jedna zajímavá zpráva. Na sociální sítí Weibo se začaly objevovat informace o tom, že společnost Apple vyvíjí zcela nový čip, kterým by měly být osazeny iPhony 16 a 16 Plus. Původně se mělo za to, že základní modely iPhonů příští generace dostanou čipy A17 Pro. Od jejich oficiálního představení nás nicméně dělí ještě rok, a za tu dobu se mohou objevit zcela jiné informace.