Chystá se brzký příchod nových iMaců? Jeden z nejpřesnějších zdrojů minulosti je o tom přesvědčen!

Fanoušci all-in-one počítačů od Applu zažívají v posledních letech krušné časy. Zatímco iMacy Pro totiž Apple přestal zcela prodávat, klasické iMacy osekal ze dvou velikostí na jednu s tím, že navíc počítač osadil jen základním čipem Apple Silicon a de facto jej tak zařízl z hlediska profesionálního využití. Přitom v minulosti byly i standardní iMacy profesionály hojně využívány. A jelikož poslední aktualizace tohoto stroje proběhla v květnu 2021, je více než jasné, že nějaké to oživení potřebuje jako sůl. Kdy dorazí je však jednou velkou neznámou, na jejímž rozřešení se nemohou shodnout ani ty nejlepší zdroje.

Zatímco velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu se v minulosti hned několikrát nechal slyšet, že nové iMacy osadí Apple „až“ čipem M3, před pár hodinami přišel jiný spolehlivý zdroj se zcela opačnými informacemi. Konkrétně se jedná o japonský portál MacOtakara, který se v minulosti prezentoval jedněmi z nejpřesnějších úniků informací vůbec. Ten nyní přišel konkrétně s tím, že pro iMacy jsou v plánu čipy M2 a M2 Pro, přičemž jejich odhalení by mělo být v plánu již brzy, pravděpodobně pak v nejbližších týdnech.

Přestože v tuto chvíli samozřejmě nelze absolutně říci, kde je pravda, jelikož jsou všechny dostupné informace o iMacích založené skutečně jen na únicích, vzhledem k tomu, že čip M3 pro základní Macy a iPady Pro si má svou premiéru odbýt na začátku příštího roku, nedávalo by absolutně smysl, kdyby Apple nyní představil nový iMac, který by byl poháněn právě již relativně starými čipy M2 a M2 Pro. Respektive, M2 Pro by ještě smysl vcelku dával, jelikož pro verzi čipu M3 spatříme odhadem až zhruba za rok, nicméně použití základního M2 by bylo vzhledem k jeho aktuálnosti vůči blížícímu se M3 naprosto nesmyslné. Přesně z tohoto důvodu si tak myslíme, že se tentokrát japonský portál plete a pravdu má Gurman. Ale kdo ví, kroky Applu jsou leckdy nevyzpytatelné.