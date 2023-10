Apple má příští týden ukázat nové iPady! Toto o nich uniklo

Přestože se valná většina zdrojů shodovala v předešlých týdnech na tom, že nás už letos žádná novinka z dílny Applu nečeká, opak je možná pravdou. Před pár hodinami totiž přišel poměrně dobře informovaný portál Supercharged s tvrzením, že dle jeho zdrojů je na nadcházející týden naplánováno představení hned tří nových generací iPadů – konkrétně základního modelu spolu s modely Air a mini. A jelikož měl tuto zprávu obdržet nezávisle na Supercharged i portál 9to5mac, jeví se hned představení novinek jako poměrně pravděpodobné.

Podle dostupných informací je představení dle všeho naplánováno na úterý 17. října s tím, že proběhne skrze tiskovou zprávu. To proto, že se bude jednat ve všech případech jen o velmi malé upgrady, který budou spíš o snaze udržet tablety atraktivní z hlediska jejich aktuálnosti. Vždy se totiž samozřejmě lépe prodávají iPady, u kterých je napsáno, že jsou vydané v aktuálním roce než v roce předešlém. Vylepšení všech tří generací se má konkrétně týkat primárně (a možná dokonce i pouze) procesoru. U iPadu Air se počítá konkrétně s nasazením čipu Apple M2 a u iPadu 11 a mini by pak měl být nasazen A16 Bionic. Překvapivé by rovněž nebyly nové barevné varianty, které mohou některé uživatele skutečně přimět k nákupu. Ostatně, skvělým příkladem jsou letošní růžové Apple Watch 9, které jsou sice hardwarově velmi blízké loňské i předloňské generaci, nicméně právě díky barvě těla jsou podle dostupných informací velmi žádané.

V tuto chvíli nelze samozřejmě zprávy výše potvrdit a ani vyvrátit. V redakci nám nicméně připadá poměrně zvláštní, že by se Apple rozhodl nové iPady vypustit takto krátce po vydání veřejné verze iPadOS 17. V minulosti si totiž s novou verzí systému rád na novou generaci daného produktu počkal, aby na ní následně mohl její klady co nejlépe odprezentovat. Jeho strategie se ale v tomto směru samozřejmě mohla změnit, nebo jsou zkrátka jen upgrady nových iPadů natolik malé, že nemá smysl s nimi iPadOS spojovat. Vše ostatně ukáže už příští týden.