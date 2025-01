Apple Watch se letos konečně naučí měřit krevní tlak! Má to ale háček

Apple Watch se mají v letošním roce dočkat další zásadní zdravotní funkce, která má potenciál v budoucnu zachraňovat životy nebo ji minimálně alespoň zlepšovat. Chystané Apple Watch Series 11 a Ultra 3, které mají dorazit letos v září, se totiž konečně naučí měřit krevní tlak svého nositele. Je tu však jeden zásadní háček – vy jeho hodnoty znát tak úplně nebudete.

Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana má Apple v plánu funkci monitoringu krevného tlaku prezentovat coby jednu z hlavních novinek letošní generace Apple Watch Series a Ultra. Měření má nicméně fungovat podobně jako třeba snímání teploty při monitoringu spánku či monitoring spánkové apnoe. Uživatelé se tedy od hodinek nedozví přesné hodnoty diastolického nebo systolického tlaku, ale namísto toho dostanou poté, co se hodinky zkalibrují ziskem dostatečného množství dat, notifikaci v případě, že zaznamenají pokles či naopak nárůst. Díky tomuto indikátoru tak budou uživatelé moci vyhledat včas lékařskou pomoci a začít s ní svůj zdravotní stav řešit.

Ačkoliv by určitě měření krevního tlaku s jasným číselným výstupem u Apple Watch potěšilo, i řešení, které má Apple dle Gurmana preferovat, špatné ve výsledku nebude. Pokud se pak ptáte na to, proč se kalifornský gigant přiklání spíše k tomuto řešení nežli zobrazování číselných hodnot, je to pravděpodobně proto, že zjistit pokles či nárůst krevního tlaku je pro něj zkrátka jednodušší než určit jeho přesné hodnoty a tak chce logicky uživatelům nabídnout řešení, které bude výsledkově „neprůstřelné“. Tím však zřejmě zajímavé upgrady pro letošek u Apple Watch skončí. Designově se totiž žádných velkých změn dle Gurmana nedočkáme a jakákoliv větší vylepšení jsou taktéž v nedohlednu – tedy snad až na podporu 5G u Apple Watch Ultra 3