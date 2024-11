Dva měsíce s Apple Watch 10: Co mě baví a co naopak štve

Za pár dní tomu budou přesně dva měsíce od chvíle, co jsem na mém zápěstí vyměnil Apple Watch Series 9 za jejich novější sourozence ve formě Series 10. A protože jsem je od té doby s trochou nadsázky ze zápěstí již nesundal a dělají mi tak den co den společnost, myslím si, že je fér poté, co na našem magazínu vyšla má recenze Apple Watch 10 po pár dnech jejich používání, přijít nyní i hodnocením těchto hodinek po dobrých 8 týdnech používání. Pojďme tedy na to.

Ačkoliv se mi Apple Watch 10 zdály zprvu z hlediska využitelnosti takřka totožné s jejich předešlou generací, s odstupem času musím říci, že větší zobrazovací plocha displeje jim opravdu hraje do karet, tedy většinou. Ovladatelnost watchOS je totiž díky větším prvkům na displeji lepší a stejně tak i jeho čitelnost. Díky vylepšeným pozorovacím úhlů displeje se navíc člověk ani tak na hodinky nesoustředí, protože mu ve výsledku stačí spoustu věcí na nich jen letmo zkontrolovat bez toho, aniž by bylo třeba například natočit displej směrem vzhůru. Může se to sice zdát jako drobnost, ale když člověk třeba pracuje, řídí či cokoliv podobného a chce jen letmo mrknout na displej hodinek, je prostě fajn, když jsou informace zobrazené na displeji perfektně čitelné z každého úhlu.

V souvislosti s displejem ale musím jedním dechem dodat, že mi i po dvou měsících přijde strašná škoda, že se jej Apple nepokusil nějak zajímavěji využít pro své ciferníky. Ty dva nové, které na Apple Watch 10 dorazily, jsou sice vizuálně hezké, ale pokud jste stejně jako já zvyklí na ciferníky se spoustou komplikací, úplně vás nepotěší. Velká zobrazovací plocha hodinek si přitom přímo říkala o představení nového typu ciferníku, který na displej dostane v nové doposud neokoukané formě spoustu informací naráz. Vždyť když Apple zvětšoval displej v roce 2018 u Series 4, přišel s ciferníkem Infograf, skrze který demonstroval právě výhody velkého displeje.

Když ale pominu to, že displej na můj vkus málo využívají ciferníky zaměřené na produktivitu, musím uznat, že se na něj dívá opravdu příjemně. Ať už si na něm zobrazíte cokoliv, úzké rámečky v kombinaci s velkou zobrazovací plochou prostě vypadají dobře. Třeba takové Apple Maps jsou opravdu radost procházet. Totéž v bledě modrém bych moc rád řekl i o čtení příchozích zpráv, ale zde mám k Applu bohužel další výtku. Moc totiž nechápu, proč do watchOS 11 nepřidal podporu systémové digitální klávesnice, která je v mnoha zemích již nějakou chvíli k dispozici. Přeci jen, právě česká klávesnice s podporou psaní swajpováním či našeptáváním slov je jednou z nejzajímavějších novinek iOS 18 a nemyslím si, že by bylo pro Apple jakkoliv problematické přidat tutéž klávesnici i do watchOS.

Její absence opravdu zamrzí. Vždyť jak lépe demonstrovat výhody velkého displeje, než právě těmito prvky, a musím říci, že s odstupem času mrzí absence čím dál tím vím. Větší displej je totiž fakt fajn, ale když jej člověk nemůže využít naplno ani pro tyto elementární úlohy, plusové body zkrátka ztrácí.

Další věcí, kterou si u Series 10 člověk prostě musí zamilovat, je jejich rychlonabíjení, kdy za 30 minut dokážete hodinky nabít na 80 % a za 15 minut pak na 8 hodin normálního používání. Já osobně sice s hodinkami nespím, nicméně když mám jednou za čas pernější den či hodinky zapomenu dát na nabíječku, je super mít možnost nedostatek energie vyřešit takto rychle. Skoro se mi až chce říci, že řešit výdrž baterie u Series 10 tak úplně nemusíte, byť je mi jasné, že za následující řádky dostanu v komentářích asi celkem „kartáč“. Jejich výdrž mi totiž přijde velmi slušná a troufnu si říci, že i dostačující pro valnou většinu z nás.

Ano, vím, že mnoho jablíčkářů volá u Apple Watch po delší výdrži baterie, ale co když vám řeknu, že se u Series 10 dokážete i při menším měření aktivity přes Cvičení dostat na dva dny? Jinými slovy, bavíme se o delší výdrži než kterou vám nabídne iPhone. A když vám ten nevadí nabíjet každý den, věřím, že nabít Apple Watch jednou za jeden až dva dny už takový problém není – tím spíš, když nyní podporují opravdu rychlé nabíjení. Ve výsledku je stačí hodit na nabíječku třeba, když jste zrovna ve sprše, a nedostatečnou výdrž není potřeba jakkoliv řešit. Ne, opravdu tím nechci říci, že by mě delší výdrž hodinek nepotěšila, jelikož ano, byla by určitě fajn. Nicméně nemyslím si, že by ta stávající byla ve výsledku nějak moc omezující v souvislosti s častým nabíjením iPhonů.

Co se týče těla hodinek jako takového, k dispozici mám konkrétně leskle černou hliníkovou variantu, která se mi i po dvou měsících extrémně líbí a jsem moc rád, že se Apple touto cestou vydal. A ještě radši jsem za to, že dokázal povrch hodinek vytvořit tak, že se neškrábe. Právě snadné poškrábání přitom bylo jedním z hlavních negativ leskle černých Jet Black iPhonů 7 před pár lety a leckdo předpovídal stejný osud i zde. Já ale musím říci, že ze škrábanců mít strach opravdu nemusíte. Hodinkám dávám totiž fakt dost „zahulit“, až si leckdy sám říkám, že je vystavuji zbytečně riziku poškrábání, ale jejich tělo je zatím zcela bez poškození. Alespoň něčím tedy dokáže zabodovat, když to tenkostí úplně není. U té si totiž stále stojím za svými slovy z recenze, že jí zkrátka mezigeneračně nemáte šanci poznat.

Další opravdu zábavnou funkcí hodinek je jejich reproduktor, respektive pak možnost používat ho pro hlasité přehrávání hudby či podcastů. Jeho kvalita je totiž velmi slušná a hlasitost dobrá, díky čemuž tak skvěle poslouží ve chvíli, kdy u sebe nemůžete mít například proto, že se neustále hýbete, telefon. Pro podzimní práce v dílně či na zahradě tedy věc jako stvořená, byť uznávám, že ne každý ji využije.

Totéž se pak dá svým způsobem říci i o funkcích pro potápění a snímání teploty vody. Když si jdete zaplavat do bazénu, věřím, že se vám bude stejně jako mě tato funkce líbit a budete skrze ní hloubku, do které se potápíte, monitorovat, stejně jako si zkontrolujete teplotu vody, zda sedí s tou uváděnou plavčíky. Jedná se ale ve své podstatě o drobnost, která není nějakým gamechangerem

Pro koho mají smysl?

Apple Watch 10 na mě i po dvou měsících na zápěstí působí jako příjemná evoluce, která však není stejně jako předešlé generace vyloženě modelem, na který by měly přecházet masy jen proto, že jej Apple vydal. Design se zde totiž moc nezměnil a funkcionalita zůstává víceméně stejná. Stojím si tedy za tím, že pokud vyloženě nechcete některou z funkcí, které Series 10 přináší, nemá pro vás smysl ze Series 5 až 9 přecházet. U Series 4 a níž už je to samozřejmě jiná písnička, u které je však třeba zohlednit, že když přejdete, nebudete jásat jen z funkcí Series 10, ale i z funkcí starších modelů. Pak pro vás ale bude přechod určitě zážitek.

