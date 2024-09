Recenze Apple Watch 10: Stejné a přesto jiné

Chytrým hodinkám od Applu jsem věrný již od roku 2017 a tak asi nikoho nepřekvapí, že recenze Apple Watch 10 vyšla opět na mě. A bez mučení se přiznám, že jsem za to opravdu rád. Bez Apple Watch jako takových si totiž už život skoro neumím představit a byl jsem proto velmi zvědavý na to, s čím se Apple u výroční 10. generace tohoto modelu vytasí. A jelikož mám Series 10 již od prvního dne jejich oficiálních prodejů na zápěstí, je na čase vás s nimi seznámit detailněji. Pojďme tedy na to.

Design a displej aneb (ne)poznáte změnu

Ještě před představením Apple Watch se ve fanouškovském světě Applu spekulovalo v souvislosti s nimi o mnoha možných i nemožných upgradech. Ty nejodvážnější spekulace prorokující příchod výrazně přepracovaného modelu se sice nenaplnily, nicméně přesto mají nové Series 10 čím zaujmout. Už při jejich odhalení u nich lákal Apple zejména na větší displej s užšími rámečky v kombinaci s tenčím tělem a mírně změněným tvarem šasi. Konkrétně se bavíme o nárůstu na 42 mm a 46 mm z dosavadních 41 mm a 45 mm v případě pouzdra a o zúžení těla o 1 milimetr. Pokud však čekáte, že si z těchto změn sednete takříkajíc na zadek okamžitě poté, co hodinky vybalíte z krabičky, musím vás zklamat. Ano, jsou samozřejmě větší a ano, jsou i tenčí, ale zcela objektivně musím přiznat, že rozdíl není v žádném případě nějak markantní a na ruce působí nové Apple Watch 10 prakticky stejně jako Apple Watch 9, které jsem používal doposud. Dokonce ani zvětšení zobrazovací plochy displeje vám nepřinese nic zásadního navíc, ale o tom až později.

Tvarově se hodinky také na můj vkus změnily jen nepatrně. Apple je sice na produktových fotkách dokázal zvěčnit tak, že se leckdy předešlým generacím příliš nepodobají, ale pravdou je, že si jsou se Series 9 a staršími podobné opravdu dost. Největší odlišností je pak zřejmě to, že zatímco starší modely Apple Watch jsou spíše obdélníkové, u Series 10 se jejich tvar blíží čtverci, byť čtvercové nejsou. Nicméně i přesto se minimálně jednou věcí dokáží „desítky“ od své předešlé generace odlišit – tedy minimálně v případě, že sáhnete po hliníkové verzi.

Na mysli mám konkrétně zbrusu novou barevnou variantu s názvem klavírně černý hliník, která je opravdu překrásná a věřím, že právě pro svou atraktivitu dokáže nejednoho fanouška Apple Watch přimět k nákupu. Jen pro zajímavost, jedná se o vůbec první hliníkové Apple Watch s lesklým šasi. Doposud byl lesk určen jen vyšším edicím ve formě keramiky či oceli. A to ostatně platí do značné míry i letos. Růžově zlatá a stříbrná hliníková varianta Apple Watch je totiž i nadále matná, zatímco titanové modely nahrazující dosavadní ocel lákají na tělo lesklé.

V komentářích pod našimi články jsem se nejednou dočetl v souvislosti s klavírně černým hliníkem obavy ohledně toho, zda nebude zachytávat šmouhy, otisky prstů a další podobné nevzhlednosti. Toho jsem se upřímně docela bál vzhledem ke zkušenostem s leštěnou ocelí na iPhonech taky, ale nyní mohu s klidným srdcem říci, že se tak takřka neděje. Jasně, lesklé tělo jste samozřejmě schopni trochu „zapatlat“, ale nejedná se o žádný extrém. Rozhodně tedy nelze říci, že by byla tato verze lapačem nečistot, protože to dle mých dosavadních zkušeností určitě není. Jak na tom ale bude lesklé tělo s odolností proti odření zatím úplně netuším, protože jsme neviděl žádný relevantní crash test.

Další designové změny Series 10 oproti starším generacím lze pak označit za naprosté drobnosti. Jednou z nich je třeba konec červeného kroužku na digitální korunce u Apple Watch s LTE konektivitou, kterou tyto modely Apple oddělovat od GPS verzí. Další pak přepracované výdechy reproduktoru na levé straně hodinek – zde už totiž Apple nespoléhá na jeden podlouhlý výdech, ale na systém spousty „tečkových“ výdechů, jako tomu bývalo třeba u MacBooků po bocích klávesnice.

S displejem šlo pracovat určitě lépe

Jak už jsem naznačil výše, Apple Watch Series 10 působí na zápěstí prakticky stejně jako předešlé generace Apple Watch a upřímně řečeno, docela mě to zaráží. Když totiž Apple poprvé v historii Apple Watch zvětšil jejich ciferník, konkrétně pak u Series 4 v roce 2018, přinesl spolu s tímto upgradem i nové možnosti ciferníků v čele s Infografem. Ten by se dal velmi zjednodušeně popsat jako ciferník, u kterého je kladen důraz maximální možné množství komplikací, které si do něj šlo nastavit právě díky tomu, že měli uživatelé díky Series 4 větší displej. Popravdě, něco podobného jsem proto čekal i letos, ale dost jsem se v tomto směru přepočítal. Apple totiž na jakékoliv nové ciferníky, které by měly za cíl maximálně vytěžit potenciál většího displeje rezignoval, ba co víc, nepřizpůsobil mu ani své stávající ciferníky. Ty totiž mohl na můj vkus klidně ještě více roztáhnout do stran, aby skrze ně demonstroval právě velké rozměry displeje. Namísto dalšího ciferníku pro dokonalou produktivitu jsme se dočkali „jen“ designových ciferníků Odlesky a Tok, které jsou sice opravdu hezké a velikost displeje dokáží taktéž podtrhnout, nicméně přijde mi docela škoda demonstrovat velikost displeje jen takto chabě skrze líbivé grafické řešení.

Co mě pak zamrzelo ještě podstatně víc, je fakt, že jsme se ani letos nedočkali přidání plnohodnotné QWERTY klávesnice, kterou přitom Apple ve watchOS v zahraničí nabízí již od Series 7. Doposud jsem byl její absenci schopen s přimhouřenýma očima pochopit, jelikož softwarové klávesnici Applu chyběla podpora češtiny v čele s našeptáváním slov a jejich opravami. To se ale letos s příchodem iOS 18 změnilo a mě proto tak nějak nejde do hlavy, proč tuto technologii Apple nevyužil i ve watchOS 11 u Series 10. Přeci jen, psát na nativní softwarové klávesnici by dávalo zrovna na displeji rozměrů Series 10 konečně pořádný smysl a je velká škoda, že Apple tuto možnost nevyužil. My tak budeme muset i nadále spoléhat na kostrbatá řešení třetích stran a kopírování textu z nich do výsledné aplikace, což za komfortní řešení označit opravdu nejde.

Abych však jen nekritizoval, musím říci, že jestli se něco Applu povedlo, pak jsou to slibované pozorovací úhly displeje. Samotný Apple píše na svém webu o „až o 40 % jasnějším displeji při pohledu pod úhlem“ a já mu musím v tomto směru dát za pravdu. Jen stěží totiž najdete nyní u Series 10 úhel, pod kterým by nebyl displej bez větších problémů čitelný – tedy samozřejmě, nebudete-li zacházet do extrémů a hodinky otáčet tak, že na displej skoro neuvidíte.

Funkce, které dokáží zaujmout

Zcela objektivně je třeba si přiznat, že toho Apple Watch Series 10 vlastně příliš nového samy o sobě nepřináší. Fráze „samy o sobě“ je pak v předešlé větě velmi důležitá, protože pokud jste sledovali Keynote, možná vám přišlo, že tomu tak není a že si pro hodinky Apple připravil spoustu zajímavých novinek. To je sice na jednu stranu pravda, na druhou stranu však záhy zjistíte, že rozhodně nejsou exkluzivní jen pro Series 10. Spousta novinek prezentovaných v souvislosti se Series 10 je totiž součástí watchOS 11, takže je dostanete i na starší Apple Watch. Ať už se bavíme třeba o detekci spánkové apnoe či o aplikací Životní funkce, o které se Apple taktéž solidně rozpovídal, o exkluzivitě pro Series 10 zde nemůže být (bohužel) ani řeč a proto si myslím, že se ve výsledku nemá smysl těmito funkcemi ani jakkoliv více zabývat – tím spíš, když jsou obě dle slov Applu stále „jen“ orientační a mají vám tedy dát maximálně tak impulz k návštěvě lékaře, se kterým byste následně své zdravotní komplikace řešili dále. V obou případech nicméně probíhá měření (logicky) v noci při spánku, takže pokud s hodinkami neradi stejně jako já spíte, nechají vás tyto novinky chladnými.

Co mi však naopak přijde super a je exkluzivní funkcí Apple Watch Series 10, je konečně plnohodnotně využitelný reproduktor v nich. Doposud platilo, že abyste si mohli z hodinek něco pustit, potřebovali jste k nim mít připojené AirPods, potažmo jiná Bluetooth sluchátka či reproduktory. To se ale u Series 10 konečně mění a vy si tak můžete nahlas přímo z nich pustit například podcasty či hudbu, což mi přijde fajn. Přeci jen, ne vždy má člověk po ruce iPhone a zároveň sluchátka. Já například docela často něco dělám na domě či zahradě a je pro mě super mít zdroj zvuku hezky na zápěstí. Kvalita reproduktoru hodinek je navíc velmi dobrá, takže jako zvuková kulisa při práci a tak podobně se jedná rozhodně o skvěle využitelnou funkci.

Další fajn vychytávkou, která dokáže potěšit, je přidání aplikace Hloubkoměr spolu se senzorem pro měření teploty vody, jejíž úroveň se zobrazí ve stejnojmenné aplikaci. Tímto řešením disponovaly doposud jen Apple Watch Ultra 1 a 2, které však nejsou vzhledem ke svému designu a ceně pro každého, takže je super, že se Apple rozhodl dodat totéž i do Series 10. Je nicméně trochu úsměvné, že zde hloubkoměr funguje jen do šesti metrů hloubky, zatímco v případě Apple Watch Ultra je to 40 metrů, a že se voděodolnost Series 10 meziročně nezlepšila a nevztahuje se na ně i nadále ani záruka před poškozením vodou, nicméně pokud rádi rekreačně plavete, bude vás tato vychytávka bavit.

Její funkčnost je celkově velmi dobrá. Na hodinkách si lze nastavit třeba i automatické spuštění této aplikace poté, co hodinky detekují vodu, díky čemuž tak hned po skoku do bazénu uvidíte, v jaké jste zrovna hloubce a jak studená či naopak teplá voda kolem vás je.

Ačkoliv využívám Apple Watch pro volání jen coby nouzové řešení v situacích, kdy nemám po ruce iPhone a AirPods, rozhodně u Series 10 oceňuji i další upgrade ve formě nasazení mikrofonu s izolací hlasu. Ten totiž funguje opravdu fenomenálně, jelikož dokáže naprosto spolehlivě odfiltrovat okolní hluk od vašeho hlasu, který tak protistrana uslyší bez větších problémů. Jasně, nelze zde očekávat kvalita srovnatelná s tou, na kterou jste zvyklí při volání z tichého prostředí, ale rozhodně se bavíme o kvalitě vyšší než kterou jste měli k dispozici u starších modelů při volání z hlučného prostředí. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Mikrofon hodinek jsem testoval třeba při vaření v blízkosti smažící se cibule či vařící se vody a protistrana tyto zvuky vůbec neslyšela. Nutno ale jedním dechem dodat, že se nejedná tak úplně o exkluzivitu Apple Watch, ale o novou softwarovou funkci, kterou Apple naučil třeba i iPhony s iOS 18 a další své produkty. Například s kolegou Romanem volávám, když on na zahradě seká trávu, a sekačka je nyní díky této novince neslyšitelná.

Výdrž neurazí, ale ani nenadchne

Achillovou patou Apple Watch je prakticky od jejich první generace výdrž baterie, která se dle slov Applu pohybuje kolem jednoho dne. V praxi se to sice o něco lepší, o žádnou hitparádu se však nejedná a to ani letos poté, co Apple přišel v hodinkách s novým čipem S10 a zřejmě i řadou dalších energetických opatření. Reálná výdrž hodinek je u každého uživatele samozřejmě jiná vzhledem k tomu, jakým stylem je využívá. V mém případě je to primárně příjem notifikací, ovládání chytré domácnosti či audia, zhruba hodinku až dvě denně monitoring cvičení (primárně chůze) a nějaká ta kontrola počasí a tak podobně. Zkrátka a dobře, žádné velké terno, ale spíš klasické využívání hodinek. Při podobném režimu jsem pak schopen se dostat zhruba na den a půl výdrže, kdy jeden den hodinky sejmu v 7 ráno z nabíječky a druhý den mi kolem 14. hodiny už vypoví službu.

Je to málo, nebo hodně? Co si budeme povídat, hodně to určitě není. Málo to ale dle mého názoru tak úplně taky není, tedy určitě ne pro každého. Pokud totiž máte stejně jako já pravidelný režim, není pro vás problém hodinky na pár minut denně hodit na nabíječku a tím jim zajistit de facto nepřetržitý provoz. Přeci jen, díky novince ve formě rychlonabíjení z 0 na 80 % za půl hodiny je není problém udržet „při životě“ prakticky nikdy. Přeci jen, nějakých 30 minut je fajn sprcha spojená s večerní hygienou. Chápu ale, že kdo třeba pracuje na směny či obecně nefunguje úplně v režimu a tedy se pravidelně nedostane k elektrické síti, je pro něj výdrž baterie problém. Vždyť ani mě by rozhodně nevadilo, kdyby byly Apple Watch schopné nabídnout alespoň tři plnohodnotné dny na jedno nabití. Na druhou stranu si ale myslím, že různá srovnání s Garmin hodinkami a tak podobně jsou zcela mimo mísu, jelikož se jedná o typově extrémně rozdílné produkty, kdy na jedné straně stojí sporttester a na druhém pak de facto doplněk k iPhonu snažící se vám pomoci s produktivitou, zdravím, sportováním a celkově životem. Tím se ale Applu rozhodně nezastávám! Jen chci říci, že podobná srovnání postrádají smysl.

Šlo to i lépe …

Co tedy o Apple Watch Series 10 po týdnu testování říci? Že se jedná o super chytré hodinky, které vás budou bavit. Budou vás však bavit ve výsledku skoro stejně jako Series 9, 8, 7 a dost možná i řada starších modelů. Series 10 toho totiž příliš nového opravdu nepřináší a to málo, co nového mají, ve výsledku každý tak úplně neocení. O revoluci v souvislosti s nimi nelze mluvit v žádném případě, označení „evoluční“ pak snesou zcela určitě daleko lépe a myslím si, že i samotný Apple na ně takto nahlíží.

To ve výsledku lze usuzovat i z jejich ceny, kdy GPS verze začíná na 11 490 Kč, zatímco GPS + Cellular verze na 14 490 Kč. I nadál se tedy jedná, troufnu si říci, o poměrně levné a tedy i dostupné chytré hodinky, které si může dovolit víceméně každý. Přitom když Apple v roce 2017 přišel s taktéž výročním iPhonem X, jeho cenou od zbytku svého portfolia docela odskočil, čímž jen podtrhnul jeho výjimečnost. To se zde ale nestalo a Series 10 se tak stávají „jen“ dalším z řady modelu, který se dle mého nějak zásadně do historie této produktové řady nezapíše.

Pokud se pak ptáte na to, z jakých modelů se na Series 10 vyplatí přejít, odpověď je dost těžká, jelikož velmi záleží na tom, co od Apple Watch jako takových vlastně chcete. Pokud je to totiž skvělý Always-on displej, řada zdravotních funkcí či monitoring hloubky a teploty vody v kombinaci s velkým tělem s lesklým černým povrchem, pak jsou Series 10 přesně pro vás. Na druhou stranu, stačí jen trochu své požadavky upravit a rázem můžete vybírat z loňských Series 9 či předloňských Series 8 a vlastně o nic až tak zásadního nepřijdete. Protože rozdíl mezi Series 5 až Series 10 vlastně nějak zásadní není, tedy alespoň dle mých letitých zkušeností.

