Prototyp Apple Watch 10 odhaluje dosud nepředstavený záhadný senzor!

Zdá se, že pro Apple Watch Series 10 plánoval Apple podstatně větší upgrady, než jen mírnou změnu designu a zúžení jejich těla. Podle prototypu, který se dostal do rukou leaderovi StellaFudge, totiž kalifornský gigant testoval mimo jiné i nový typ spodního senzoru, který byl vybaven větším počtem LED paprsků pro prosvětlení kůže. Co přesně mělo toto vylepšení přinést ale můžeme jen hádat.

Prototyp Apple Watch 10 prototyp Apple Watch 10 1 prototyp Apple Watch 10 2 prototyp Apple Watch 10 3 prototyp Apple Watch 10 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete na fotkách výše vidět, kromě středových LED diod disponuje prototyp ještě jedním větším prstencem diod, které měly zcela určitě za cíl více prosvětlit zápěstí uživatelů kvůli získání většího množství dat. Bohužel, v hodinkách už žádné testovací aplikace, které by byly schopné využít tyto senzory navíc, nejsou a svět tak může jen a pouze hádat, co měly tyto senzory zajistit. Překvapivé by však nebylo například neinvazivní snímání hladiny cukru v krvi, což je věc, o kterou se Apple u Apple Watch dlouhodobě snaží, avšak zatím bez úspěchu. Je tedy možné, že na Series 10 testoval „jen“ možností dalšího senzoru, který se však nakonec nesetkal s úspěchem a tak bylo jeho nasazení odpískáno.