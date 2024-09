Máme na zápěstí nové Apple Watch 10 a takto na nás působí

Pokud jste fanoušky Apple Watch, následující řádky vás dost možná zaujmou. V redakci totiž začínáme testovat jeden z nejzajímavějších modelů těchto hodinek za poslední roky – konkrétně pak 46mm verzi černých Series 10. Ty se dočkaly jednak poměrně zásadního zvětšení displeje, ale taktéž mírné změny tvaru, kdy jsou nyní více čtvercové, a samozřejmě lesklého černého těla namísto dosavadního matu. Jaké tedy hodinky na ruce jsou?

Přiznám se, že Series 10 byly dost možná produktem, na který jsem se těšil nejvíc, jelikož mě velmi zajímalo, jak budou hodinky vypadat naživo. A musím říci, že jsem z jejich designu opravdu nadšený. Rozhodně se o nich sice nedá říci, že by je Apple přepracoval nějak výrazně, ale sjednocení lesklého černého displeje s lesklým černým tělem vypadá opravdu fantasticky a vy máte pocit, jako by se jednalo o celek a nikoliv zařízení skládající se z displeje a kovového šasi. Jedním dechem zde ale musím dodat, že jsem opravdu zvědavý na to, jak odolný bude černý lesk vůči poškrábání, jelikož Jet Black iPhony 7 (Plus) byly právě v tomto směru šílené.

Co mě možná trochu zklamalo, je tloušťka hodinek, respektive jejich tenkost. Když jsem četl první zahraniční dojmy, ze kterých vycházely Series 10 jako výrazně tenčí, měl jsem docela velká očekávání. Pravdou ale je, že tloušťka hodinek mi pohledově přijde skoro stejná jako v případě Series 9 a starší a to i v případě, že je má člověk na ruce. Nicméně čert vem tloušťku, když jsou Series 10 v lesklém černém provedení designově opravdu skvostné.

Po zapnutí hodinek vás pak rozhodně zaujme jejich displej, který je opravdu obrovský a v kombinaci s tenoučkými rámečky působí opravdu skvěle. O to zajímavější bude sledovat, jak nové rozměry využijí vývojáři pro zlepšení jejich aplikací, jelikož prostor je tu na novinky náročnější na zobrazovací plochu určitě značný. Co pak můžu potvrdit už nyní, je lepší čitelnost i z úhlů. S hodinkami jsem se byl krátce projít kolem domu a oproti Series 9, které jsem měl na zápěstí doposud, je displej Series 10 opravdu z úhlů čitelnější, jak Apple sliboval. Celkově jsou tedy pro mě zatím Apple Watch Series 10 příjemným překvapením, které bude radost testovat. Recenzi se vám proto pokusím dodat co možná nejdříve.

