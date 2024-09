Pojďte s námi rozbalit nové Apple Watch Series 10!

Apple Watch Series 10 jsou dalším novým produktem, který dnes zamířil na pulty obchodů nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve spoustě dalších zemí světa. Pojďme si tedy jeden testovací vzorek společně rozbalit a to rovnou ten suverénně nejzajímavější – konkrétně pak hliníkový model v klavírně černé – tedy v lesklé černé verzi připomínající Jet Black verzi iPhonů 7 (Plus). Na unboxing se můžete podívat níže.

Fotogalerie Apple Watch LsA 9 Apple Watch LsA 10 Apple Watch LsA 11 Apple Watch LsA 12 Apple Watch LsA 13 Apple Watch LsA 14 Apple Watch LsA 15 Apple Watch LsA 16 Apple Watch LsA 17 Apple Watch LsA 18 Apple Watch LsA 19 Apple Watch LsA 20 Apple Watch LsA 21 Apple Watch LsA 23 Vstoupit do galerie

Jak můžete vidět, Apple vsadil i tentokrát na rozdělení balení na dva samostatné celky, které k sobě „připoutal“ pomocí vnějšího papírového obalu. Nemění se ani obalové materiály či obsah balení. To, co krabička minimálně v případě klavírně černé ukrývá, však opravdu stojí za to!

Apple Watch Series 10 lze zakoupit zde