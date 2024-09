Apple šel na detekci spánkové apnoe šalamounsky! Stačí mu k tomu senzor z prvního iPhone z roku 2007

Na internetu se objevily zvěsti o tom, že Series 10 dostanou nový senzor pro EKG a srdeční tep, ovšem jak se zdá, ze specifikací, které Apple zveřejnil, mají stejný optický senzor třetí generace, který nabízí i předchozí model Series 9. Například magazín 9to5mac.com přišel před představením Apple Watch Series 10 s informací, podle kterých mají hodinky nabídnout vylepšený srdeční senzor, který nabídne nové funkce a poskytne přesnější výsledky měření. Právě při měření spánkové apnoe se všeobecně předpokládalo, že tuto funkci Apple nabídne pouze na nových modelech hodinek, které vybaví lepším senzorem.

Apple přesto vše udělal po svém a funkci přidal i do starších Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. To samozřejmě potěší majitele těchto modelů, ovšem je otázka, jak spolehlivá funkce bude, protože místo speciálního senzoru používá Apple pro detekci spánkové apnoe akcelerometr a speciální algoritmus. Akcelerometr byl přitom už součástí prvního iPhonu z roku 2007. Apple údajně také pracoval a stále pracuje na monitorování krevního tlaku, které mělo přijít již se současnou generací Apple Watch. To se mu však nakonec nepodařilo, a tak si musíme počkat minimálně do příští generace.

Přesto Apple Watch Series 10 nový senzor mají, a to konkrétně senzor teploty vody a hloubkový senzor, který oceníte při šnorchlování nebo plavání. Apple tak přiblížil funkčnost Apple Watch Series 10 hodinkách Ultra 2. Objevily se také informace o tom, že nová řada Apple Watch má vylepšenou voděodolnost, ovšem oficiální materiály Applu udávají stále stejnou voděodolnost jako u předchozího modelu.

