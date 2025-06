Apple Watch mají problém. Vědci ukázali, že klíčová fitness metrika je výrazně nepřesná

Apple Watch si za posledních deset let vybudovaly reputaci jednoho z nejoblíbenějších fitness parťáků na trhu. Měří tep, kroky, sledují spánek a dokonce i dýchání či saturaci kyslíkem. Jenže jak ukazuje nová vědecká metaanalýza z University of Mississippi, v jedné klíčové oblasti stále výrazně selhávají – konkrétně ve výpočtu spálených kalorií.

Výzkumníci zanalyzovali 56 dříve publikovaných studií, které srovnávaly Apple Watch s tzv. klinickým zlatým standardem měření ve třech oblastech, kterými jsou srdeční tep, počet kroků a výdej energie. Zatímco tepové frekvence měly průměrnou odchylku jen 4,43 % a kroky 8,17 %, což je pro běžné uživatele naprosto přijatelné, výpočet kalorií se od reality odchyloval v průměru o 27,96 %. To je více než trojnásobek toho, co se běžně považuje za přijatelnou míru chybovosti.

Co je možná ještě důležitější, vysoká odchylka se objevovala napříč všemi modely Apple Watch i napříč různými typy pohybových aktivit, což znamená, že nejde o náhodný jev, ale dlouhodobý systémový problém.

Vědci přesto podotýkají, že Apple Watch a další podobná zařízení jsou výborným pomocníkem pro udržení zdravých návyků a motivaci, ale uživatelé by jejich výstupy neměli brát jako lékařskou pravdu. „Kalorie berte spíš jako vodítko než diagnózu,“ píše se v závěru studie.

Co je pozitivní, to je fakt, že novější modely Apple Watch vykazují mírný trend ke zlepšení přesnosti výpočtu kalorií. Podle autorů studie sice nejde o žádné revoluční skoky, ale „technologie se postupně vylepšuje“, což je pro Apple i uživatele dobrá zpráva. Výzkumníci zároveň zdůrazňují, že cílem jejich analýzy není zpochybnit užitečnost nositelné elektroniky, ale ukázat její limity a dát vývojářům zpětnou vazbu pro další zlepšení. „Když víme, co nefunguje, můžeme to opravit třeba lepšími senzory nebo přesnějšími algoritmy,“ uvedli v závěrečné zprávě.

Sám Apple dlouhodobě tvrdí, že Apple Watch nejsou lékařský přístroj a nezveřejňuje algoritmy, na kterých fitness metriky fungují. Místo toho je prezentuje jako nástroj pro obecné zlepšení životního stylu, byť v posledních letech do nich přidal i pokročilejší funkce jako sledování tělesné teploty nebo detekci spánkové apnoe. Nechme se tedy překvapit, zda se v dohledné době dočkáme i zpřesnění této metriky.