Apple rozšiřuje zdravotní funkce AirPods a Apple Watch do dalších zemí. Česko má ale (nejspíš) opět smůli

Apple nezahálí ani v posledních týdnech letošního roku. Novinky, které jsme letos viděli na Apple Watch a AirPodech, se totiž postupně otevírají uživatelům v dalších zemích, a to včetně těch, kde doposud nebyly ani v náznaku. Bohužel, jedna klíčová se však České republice stále vyhýbá – tedy alespoň podle našeho testování RC bety.
Právě včera vydané RC bety totiž rozšiřují upozornění na hypertenzi u Apple Watch do Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Vietnamu. Apple tuhle funkci staví na dlouhodobém sledování srdeční aktivity, kdy se hodinky po třicetidenním sběru dat snaží upozornit na možné náznaky vysokého krevního tlaku. Firma sice přiznává, že systém samozřejmě „neodhalí všechny případy“, ale přesto očekává, že během prvního roku pomůže více než milionu lidí poprvé zachytit problém, o kterém možná ani netušili.
Do další nově podporované země míří také detekce spánkové apnoe. Tu Apple tentokrát rozšiřuje do Kolumbie. Hodinky tu průběžně hlídají nepravidelnosti v dýchání během noci a pokud se začnou objevovat opakovaně, pošlou upozornění na možné středně těžké či těžké formy poruchy. Vzhledem k tomu, jak tichý a nenápadný problém spánková apnoe často bývá, jde o funkci, která může pro spoustu lidí představovat doslova budíček.
A aby toho nebylo málo, AirPods se svou novou vlnou asistenčních funkcí dorazily do další porce evropských zemí. Apple jejich dostupnost rozšiřuje například do Velké Británie, Německa, Rakouska, Polska, Švýcarska, Finska, Norska, Irska či Dánska. Uživatelé se tu nově dostanou nejen k funkci Hearing Test, ale také k režimu Hearing Aid nebo chcete-li režimu sluchadla a automatickému Conversation Boost, který má pomoci v situacích, kdy potřebujete slyšet lidský hlas zřetelněji a bez okolního ruchu. Bohužel se však zdá, že Česká republika stále na tomto seznamu není, jelikož se v nastavení zařízení v RC betě iOS 26.2 tato možnost neobjevila. Nezbývá tedy než doufat, že se to co nevidět změní. Protože doufání je ve výsledku to jediné, co nyní můžeme.
Celkově tak Apple potvrzuje trend, o kterém se začalo šuškat už na jaře: zdraví a asistivní technologie se stávají jednou z jeho největších priorit. A přestože tyhle funkce nejsou stoprocentní náhradou lékařské péče, jejich stále širší dostupnost znamená, že zařízení, která už máme na zápěstí nebo v uších, mohou hrát včas v roli tichého hlídače, který si detailů všimne dřív než my sami.