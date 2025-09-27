Udělejte si pomocí AirPods test vašeho sluchu! Poradíme vám, jak na to

Apple v posledních letech přidává do svých produktů funkce, které posouvají jejich využitelnost na zcela novou úroveň. Jednou z nich je i možnost provést si test sluchu přímo s pomocí AirPods Pro 2 nebo AirPods Pro 3. A co víc. Tato funkce není jen tak obyčejná „hračka“ , ale skutečně dokáže nabídnout přehled o vašem sluchu a případně upozornit na změny, které by neměly zůstat bez pozornosti.
Sluchový test funguje prostřednictvím iPhonu nebo iPadu a využívá výjimečnou přesnost a schopnosti moderních AirPodů. Celý test trvá jen zhruba pět minut a výsledkem je audiogram, který vám ukáže, jak slyšíte různé frekvence a jaké jsou případné odchylky. A protože zdraví sluchu je důležité, je to možnost, kterou stojí za to využít.Pro otestování vašeho sluchu potřebujete AirPody Pro 2 nebo Pro 3 s nejnovějším firmwarem a zařízení s aktuálním iOS či iPadOS. Samotný test vyžaduje, abyste byli v klidném prostředí bez rušivých zvuků, a abyste měli dobře nasazené špunty, které AirPody těsní. Apple proto doporučuje provést test uchycení špuntů ještě před samotným měřením.
Samotný průběh testu je intuitivní. Stačí v Nastavení najít sekci vašich AirPodů a zvolit „Sluchový test“ – nebo spustit test přímo z aplikace Zdraví. Sluchátka se vám nejprve kalibrují, přičemž následně během testu uslyšíte tóny různých frekvencí a intenzit a stačí reagovat klepnutím. Výsledkem bude nejen číslo, ale i přehledná vizualizace vašeho sluchu uložená v aplikaci Zdraví.
Co se pak týče následného „pochopení“ výsledků, Apple rozděluje sluch do úrovní podle hodnot v decibelech (dBHL). Hodnota do 25 dBHL znamená malou nebo žádnou ztrátu sluchu, vyšší hodnoty už mohou signalizovat mírnou či výraznější ztrátu. I proto je dobré výsledky pravidelně sledovat a pokud test odhalí problém, zvážit návštěvu odborníka.