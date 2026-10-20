Apple TV 4K z roku 2017 mi roky stačila. Teď jsem ale našel důvod k výměně

Přestože mnoho lidí vnímá Apple TV jako zbytečný produkt, já si ji nemůžu dlouhé roky vynachválit. Doma sice chytrou televizi samozřejmě máme a to navíc opravdu slušnou, její operační systém a celkově možnosti se však s těmi, které vám nabídne Apple TV, zkrátka nemohou rovnat. Pravdou však je, že ačkoliv je u nás Apple TV v permanenci doslova denně, dlouhé roky jsme absolutně neměli potřebu přemýšlet nad výměnou 4K modelu z roku 2017 za novější, protože tyto modely jednoduše nepřinášely nic, co bychom v danou chvíli potřebovali využít. To se ale nedávno změnilo a protože jde zároveň o docela zajímavou záležitost, myslím si, že by mohly následující řádky inspirovat i vás.
O ozvučení naší televize se dlouhé roky staral soundbar TCL TS9030 RayDanz, který mi před lety zůstal po recenzi a který jsme si pro jeho velmi příjemný zvukový projev zamilovali. Jak už jsem ale nedávno psal v jiném článku, tento soundbar se již odebral do křemíkového nebe a já jej nahradil dvojici HomePodů mini, kterou jsem nastavil coby výchozí výstup zvuku právě pro Apple TV. Toto řešení se nám sice osvědčilo, nicméně protože si občas rád zahraju na Xboxu a to i bez sluchátek na hlavě, docela mě štvalo, že jsem si v takové situaci musel vystačit se zvukem z televize, který je na můj vkus docela bídný. A právě zde přichází na scénu nová Apple TV.
Zatímco totiž první generace Apple TV 4K nepodporuje možnost přehrávat obsah z konzole přes HomePody, novější generace už to zvládají. Ve výsledku se tak člověk nemusí spoléhat třeba právě na výše zmíněný soundbar, ale zvuk konzolových her si dokáže vychutnat přímo přes HomePody. Jak totiž sám Apple popisuje v jednom ze svých podpůrných dokumentů: „ Se zapnutou funkcí HDMI ARC nebo eARC může Apple TV 4K (2. generace a novější) přijímat zvuk ve vysoké kvalitě z podporované televize a potom zvuk přehrát na reproduktorech HomePods nebo HomePod mini.“
Bez mučení se přiznám, že jsem o této funkci donedávna neměl ani tušení, protože jsem jí nepotřeboval. Jak jsem si ale začal nyní hrát víc s HomePody mini coby ozvučením televize, přišla mi tato možnost jednoduše super. A protože má můj brácha jak novější Apple TV, tak i HomePody mini, vše jsme před pár dny cvičně propojili, abychom funkci otestovali. Zprvu jsme se sice potýkali s problémy, jelikož aby vše fungovalo, je třeba mít jak Apple TV, tak HomePody zařazené do stejné místnosti v Domácnosti, což jsme zprvu neměli. Poté, co se toto nastavení změnilo, už ale vše šlo jako po másle a zvuk z Xboxu se začal z HomePodů ozývat.
A musím říci, že vše po úspěšném nastavení funguje přesně tak, jak má. Zvuk si hraní nevypadává, nezpožďuje se ani se neděje nic dalšího, co by hraní jakkoliv znepříjemnilo. Pokud vám tedy zvukový projev HomePodu jako takového sedí, vězte, že jeho využití naplno třeba pro ozvučení her z konzole a tak podobně rozhodně dává smysl – minimálně tedy v případě, že HomePody využíváte pro ozvučení Apple TV a zároveň toho máte k televizi jako takové připojeno více. V takovém případě totiž ve výsledku pravděpodobně nevyužíváte potenciál HomePodů na maximum, což by byla škoda. Asi vás tak nepřekvapí, že se nyní na pořízení nové Apple TV po letech tápání konečně chystám, protože v kombinaci s HomePody dostane zcela nový rozměr.
Tak urcite! Mam doma 4 Homepody Mini, uz pred lety jsem je zkousel s AppleTV4K propojit stereofonnim zvukem. Mno, i kdyz nejsem audiofil a u Airpods Max nepoznam rozdil oproti Airpods Pro, tak zvuk z Homepodu byl takova sracka, ze jsem to hned vypnul a nikdy nezapnul znova. Zvuk z LG TV v Atmosu hraje stokrat lip. Dalsi dva mam u Macbooku a i tam hraje zvuk lepe ze Studio Displaye nez z techto Homepodu. Nakonec jsem nechal jeden v koupelne, kde si obcas pustim zvuk pri koupely..