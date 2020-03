Uniklý iOS 14 potvrdil vzhled iPhonu 9, iPady Pro se 3 foťáky i nový ovladač k Apple TV

Úniky informací ohledně chystaných hardwarových i softwarových Apple produktů nabírají na obrátkách. Svůj podíl na tom má i získání části kódu iOS 14, který mají k dispozici redaktoři z 9to5mac. Díky tomuto úlovku jsou totiž schopni odhalit mnohá tajemství, které Apple drží zatím před světem pod pokličkou a pracuje na nich interně. Co tedy vývojáři spolupracující s 9to5mac vyštrachali dnes nového?

Fotogalerie ipad pro 2020 22 ipad pro 2020 21 ipad pro 2020 20 ipad pro 2020 19 +19 Fotek ipad pro 2020 13 ipad pro 2020 14 ipad pro 2020 15 ipad pro 2020 16 ipad pro 2020 17 ipad pro 2020 18 ipad pro 2020 12 ipad pro 2020 11 ipad pro 2020 10 ipad pro 2020 9 ipad pro 2020 8 ipad pro 2020 7 ipad pro 2020 1 ipad pro 2020 2 ipad pro 2020 3 ipad pro 2020 4 ipad pro 2020 6 ipad pro 2020 5 Vstoupit do galerie

Kód iOS 14 neodhaluje svým způsobem nic nového, jelikož potvrzuje de facto vše, co uniklo v předešlých týdnech. Vývojáři v něm nalezli například zmínky o nové generaci iPadů Pro, která se dočká trojitého fotoaparátu se specifikacemi fotoaparátů iPhonů 11 Pro. Těšit se tak můžeme na fotoaparát ve složení širokoúhlý objektiv, ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv, přičemž tyto objektivy budou doplněny speciálním ToF senzorem pro 3D mapování prostoru před fotoaparátem. Díky tomu by tak měl být iPad daleko využitelnější pro rozšířenou realitu.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Pochybovat už nemusíme ani o příchodu iPhonu 9, který je též známý jako iPhone SE 2. Ten dostane podle kódu klasické Touch ID, které víceméně potvrzuje i zachování designu rámečkových iPhonů typu 8. Ačkoliv se představení této novinky očekává už na konci března, zmínky o ní jsou kvůli kompatibilitě i v iOS 14. Rozhodně se tedy nemusíte obávat toho, že by Apple hodlal novinku představit až na podzim, jelikož k tomu velmi pravděpodobně nedojde. V posledních dnech se sice objevují obavy z možného odsunutí představení kvůli epidemii koronaviru, avšak nynější situace v Číně se začíná naštěstí již pomalu uklidňovat, díky čemuž se mohou výrobci iPhonů 9 pustit opět do práce.

Z kódu se podařily vydolovat i detaily ohledně nové generace Apple TV. Ta by mohla být teoreticky levnější a to hlavně díky novému typu ovladače, který Apple alespoň podle kódů připravuje a který je v současnosti jedním z důvodů, proč se Apple TV jen těžko měří v oblíbenosti s levnějšími streamovacími boxy. Právě ovladač totiž tlačí její cenu strmě vzhůru, což by se mohlo u nové generace konečně změnit. Nynější Siri Remote by se tak mohl teoreticky začít prodávat samostatně jako volitelné příslušenství.