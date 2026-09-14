Apple má novou Apple TV dávno hotovou. S výrazně chytřejší Siri může dorazit prakticky kdykoliv

Apple sice na své zářijové Keynote novou generaci Apple TV nepředstavil, na její příchod bychom ale podle nejnovějších informací neměli čekat příliš dlouho. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, který očekává uvedení nové Apple TV v průběhu letošního podzimu, přičemž konkrétní datum zatím známé není. Ve výsledku tak může Apple svou novou multimediální krabičku představit prakticky kdykoliv během následujících týdnů.
Čekání je přitom letos už skutečně dlouhé. Současná třetí generace Apple TV 4K byla představena v říjnu 2022 a používá čip A15 Bionic. Apple měl podle Gurmana novou generaci hardwarově připravenou už dlouhé měsíce a zařízení dokonce používají zaměstnanci společnosti v areálu Apple Park. Důvodem odkladů tak podle všeho nebyl samotný hardware, ale software – konkrétně dlouho připravovaná nová generace Siri.
Apple totiž chtěl novou Apple TV uvést společně s výrazně přepracovanou Siri využívající Apple Intelligence. Jenže právě vývoj nové Siri nabral výrazné zpoždění a Apple kvůli tomu odsunul také hardware, který měl její schopnosti využívat. Kromě Apple TV se stejný problém týká také nové generace HomePod mini.
Právě Apple Intelligence a nová Siri mají být jedním z největších důvodů pro upgrade Apple TV. Současný A15 Bionic totiž Apple Intelligence nepodporuje, takže novinka musí dostat podstatně výkonnější procesor. Konkrétní čip zatím nebyl potvrzen, očekává se ale minimálně takový hardware, který nové AI funkce bez problémů zvládne.
Fotogalerie
Apple by tím mohl výrazně změnit také způsob, jakým se Apple TV ovládá. Namísto současných poměrně jednoduchých hlasových příkazů by měla nová Siri lépe chápat přirozený jazyk, kontext a požadavky uživatele. Nová Apple TV by však neměla být pouze o Siri. Očekává se také rychlejší procesor, který by mohl pomoci nejen AI funkcím, ale i celkové rychlosti systému a hrám. Současný model se svým A15 Bionic už má koneckonců čtyři roky a proti dnešním čipům Apple začíná být jeho stáří znát.
Otázkou nyní zůstává především způsob a přesné datum představení. Apple už největší zářijovou Keynote letošního roku absolvoval a Apple TV na ní chyběla. To ale automaticky neznamená, že musí následovat další velká prezentace. U podobných produktů není nic neobvyklého na představení prostřednictvím tiskové zprávy a aktualizace internetového obchodu.
Gurman každopádně nadále počítá s uvedením během letošního podzimu. Vzhledem k tomu, že hardware má být podle dřívějších informací dokončený už několik měsíců, může nyní všechno záviset především na připravenosti nové Siri a softwaru, který ji bude pohánět.
Současná Apple TV 4K patří podle mě stále mezi velmi dobré multimediální přehrávače, čtyři roky bez hardwarového upgradu jsou ale na poměry Apple skutečně dlouhá doba. Pokud navíc nová generace skutečně dostane výrazně výkonnější čip a plnohodnotnou podporu nové Siri s Apple Intelligence, půjde tentokrát o podstatně zajímavější generační skok než jen o klasické zrychlení procesoru. A podle současných informací už na něj nemusíme čekat dlouho. Na druhou stranu optikou evropského uživatele musím dodat, že kvůli absenci podpory nové Siri může být opět nová Apple TV docela nezajímavá.