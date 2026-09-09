Apple chystá monstrózní upgrade Apple TV! Dostane čip z iPhone a až trojnásobek operační paměti

Na novou Apple TV čekáme už skoro čtyři roky a čím víc informací o ní uniká, tím víc to vypadá, že Apple nechce přijít jen s klasickým drobným upgradem. Nejnovější nález přímo v jeho kódu totiž odhalil, jaký čip by měla příští Apple TV 4K používat. A pokud se vše potvrdí, čeká nás proti současné generaci opravdu brutální výkonnostní skok.
Podle kódu objeveného Aaronem Perrisem ukazuje identifikátor nové Apple TV na čipy generace A19. Ve výsledku tak může Apple použít buď klasický A19, nebo výkonnější A19 Pro. To je poměrně velké překvapení, protože ještě nedávno se v souvislosti s novou generací nejčastěji hovořilo o A17 Pro. Současná Apple TV 4K z roku 2022 přitom používá ještě A15 Bionic známý z generace iPhone 13.
Samotný výkon procesoru ale možná ani nebude tou nejzajímavější změnou. Použití A19 totiž znamená také výrazně větší operační paměť. Zatímco současná Apple TV disponuje pouze 4 GB RAM, nová generace by podle konkrétní varianty čipu mohla nabídnout 8 GB, nebo dokonce 12 GB RAM. Jinými slovy dvojnásobek až trojnásobek současné kapacity.
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Apple TV už nebude jen krabička na filmy
Tak obrovský nárůst výkonu samozřejmě nedává příliš smysl pouze kvůli rychlejšímu pohybu v tvOS nebo streamování filmů ve 4K. Apple podle dosavadních informací připravuje pro novou Apple TV především podporu Siri AI a dalších funkcí využívajících umělou inteligenci. Právě ty vyžadují výrazně vyšší výkon i větší množství operační paměti.
A19 nebo A19 Pro by zároveň z Apple TV mohl udělat podstatně zajímavější herní zařízení. Moderní čipy Apple nabízí výrazně výkonnější GPU a podporují hardwarově akcelerovaný ray tracing, takže výkon samotné krabičky by rozhodně nemusel být překážkou ani pro podstatně náročnější hry. Jestli toho Apple skutečně využije a začne Apple TV výrazněji tlačit jako herní platformu, je ale zatím otázkou. Novinek má být každopádně víc. Očekává se také vlastní bezdrátový čip N1 s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, který Apple poprvé použil u loňských iPhone. Dorazit má rovněž přepracovaný Siri Remote a samozřejmě již zmíněná Siri AI.
Design naopak podle dosavadních informací žádnou revolucí neprojde. Apple má zachovat současné malé černé tělo a největší změny schovat právě dovnitř. Představení se očekává ještě během letošního podzimu, přičemž Apple může novinku ukázat buď už během dnešní Keynote, nebo si ji nechat na pozdější akci. A přiznám se, že právě Apple TV začíná být jedním z produktů, na které jsem letos docela zvědavý. Přechod z A15 a 4 GB RAM na A19/A19 Pro a potenciálně až 12 GB RAM je totiž na poměry této krabičky obrovský skok. Pokud Apple všechen ten výkon skutečně využije pro AI, hry a chytrou domácnost, může jít o mnohem větší upgrade, než jsme ještě před pár měsíci čekali.