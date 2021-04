Apple chce spojit budoucí HomePody s iPady pomocí robotických ramen. Proč?

Zdá se, že budoucnost HomePodů je zajímavější, než si kdokoliv z nás doposud myslel. Po zprávách týkajících se jejich spojení s Apple TV totiž zdroje Bloombergu prozradily mimo jiné i to, že jejich budoucí verze by mohly být osazeny i robotickými rameny pro uchycení iPadů, která by tablety natáčela směrem k uživatelům.

Vychytávka týkající se robotických ramen a iPadů by měla uživatelům zajistit skvělé využití například videohovorů přes FaceTime, na který by uživatel pohybující se po místnosti neustále viděl. Totéž by pak samozřejmě platilo i o protistraně, která by měla ve svém zorném poli díky robotickému ramenu uživatele neustále k dispozici. Jak přesně by monitoring fungoval sice zdroje neprozradily, obecně se však dá očekávat například využití LiDAR skeneru či jiné technologie pro 3D mapování prostoru, aby bylo snímání osob v místnostech co nejpřesnější.

Pokud vás podobná myšlenka zaujala a rádi byste po takto vybaveném HomePodu sáhli, musíme vás zklamat. Jeho vývoj je totiž zatím v počáteční fázi a je tedy jasné, že nás od jeho představení dělí ještě minimálně několik let. Stejně tak je možné i to, že Apple celý projekt nakonec odpíská a HomePod v budoucnu osadí například jen displejem s webkamerou, který by zajistil alespoň nějaké snímání okolí.