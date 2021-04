Apple chystá hybrida Apple TV a HomePodu

Apple TV i HomePod lze označit za jedny z nejlepších televizních doplňků pro jablíčkáře. Velmi dobře vědom si je této skutečnosti i samotný Apple, který se nyní proto podle zdrojů agentury Bloomberg rozhodl pro vývoj jakéhosi hybrida této dvojice, který by měl v budoucnu jablíčkáře uspokojit jak z hlediska multimediální zábavy spojené s tvOS, tak i z hlediska vysoce kvalitního zvuku, který HomePody poskytují.

Jelikož je hybrid Apple TV a HomePodu zatím stále ve vývoji, mnoho detailů se o něm Bloombergu vytáhnout nepodařilo. Víme však alespoň to, že by se mělo jednat o de facto rozšířenou verzi Apple TV o webkameru, která by uživatelům umožňovala vyřizovat například hovory přes FaceTime přes klasickou televizní obrazovku. O zvuk by se pak staral reproduktor se stejnými nebo podobnými rysy a vlastnostmi, kterými v současnosti oplývají právě HomePody. Jeho součástí by pak samozřejmě byla i Siri, která je v současnosti i součástí Apple TV (byť jen v některých zemích). Zařízení by bylo využitelné na spoustu způsobů, přičemž kromě využívání televizních aplikací v rámci tvOS by fungovalo i jako samostatný reproduktor a tak podobně. Samozřejmostí je pak jeho využití pro mozek domácího centra pro HomeKit či obecně pro věci, na které jsme u Apple TV i HomePodů zvyklí nyní. Kdy bychom se měli podobné hračky dočkat je nicméně zatím nejasné.