První unboxing iPhone Duo je tu! Nenechte si ho ujít

Ačkoliv se začne ohebný iPhone Duo oficiálně dostávat k prvním zákazníkům až tento pátek a informační embargo pro novináře a influencery, kteří jej již mají k dispozici na testování, stále neskončilo, na YouTube se objevil první krátký unboxing tohoto telefonu, respektive pak dokonce hned dvou telefonů. Kanál Kingmi Mobile totiž zveřejním rychlé rozbalení tmavě modré i bílé barevné varianty a to spolu s pohledem na design balení, ve kterém se bude iPhone Duo prodávat. Ve výsledku se však nejedná o žádné překvapení. Telefon dorazí v krabičce stylem odpovídající klasickým boxům pro iPhony, byť samozřejmě ve větších rozměrech. Zařízení v ní bude umístěno rozložené a zabalené do klasické papírové „folie“. V balení pak nebude nepřekvapivě chybět kabel a šanon s manuály. Co se pak týče samotného telefonu, ten bohužel unboxing nějak zvlášť neukazuje, byť si můžeme prohlédnout alespoň detail na kovovou hranu spolu s přesným odstínem zad. Potěšujícím detailem je pak to, že na vnitřním (tedy větším) displeji není v místě pantu ani na videu vidět žádný ohyb, takže se Applu zřejmě skutečně povedlo tento neduh skládacích telefonů eliminovat. Na detailnější rozbor si nicméně budeme muset ještě chvíli počkat.