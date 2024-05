Jste připraveni na dobrodružství? Vydejte se s námi na objevování výjimečného přenosného reproduktoru JBL Xtreme 4! Tento reproduktor je jako stvořený pro venkovní aktivity, a to díky své odolnosti, až 30 hodinové výdrži baterie, ktorá je vyměnitelná a výkonu, který vás zvedne ze židle až do rytmu oblaků. Tento unboxing je šťavnatou ochutnávkou toho, co tento nejnovější Bluetooth reproduktor dokáže.

Slevy na JBL naleznete zde