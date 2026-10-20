Jedna z nejhezčích novinek pro HomePod mini 2 bude již brzy dostupná i na starších HomePodech

Když Apple minulý týden představil nový HomePod mini 2, jednou z funkcí, kterou se snažil zákazníky nalákat k jeho koupi, byla na oko líbivá novinka s názvem Sound Glow, která dokáže proměnit horní dotykovou plochu reproduktoru v jakousi miniaturní světelnou show reagující na přehrávanou hudbu. A přestože se původně zdálo, že si Apple tuto vychytávku nechá exkluzivně pro nejnovější generaci svého malého reproduktoru, což by ve výsledku i dávalo smysl, realita je opačná. Sound Glow totiž dorazí také na starší HomePody, a to prostřednictvím softwarové aktualizace. Pokud tedy některý z podporovaných modelů vlastníte, budete si moci již brzy novinku užít bez nutnosti utrácet za nový hardware.
Funkce Sound Glow byla objevena ve včera vydané RC verzi HomePod Software 27.2. Právě její testování testování totiž odhalilo, že Sound Glow není hardwarově omezen pouze na nový HomePod mini 2, jak se mohlo z původního představení zdát, ale dorazí i na HomePod mini z roku 2020 a dále pak na klasický velký HomePod 2. generace. Jediným modelem, který má v tomto směru smůlu, je původní velký HomePod z roku 2018.
Co se pak týče samotné funkce Sound Glow, v principu jde o poměrně jednoduchou, ale efektní záležitost. Horní dotyková plocha HomePodu se při přehrávání hudby barevně rozsvítí a jednotlivé světelné efekty následně pulzují do jejího rytmu. Barvy přitom nejsou vybírány náhodně, ale vycházejí z grafiky alba právě přehrávané skladby. Každá píseň tak může nabídnout trochu jinou světelnou atmosféru. Sound Glow navíc není omezen pouze na klasickou hudbu. Fungovat má také při poslechu podcastů či ambientních zvuků, jako je například déšť nebo šumění přírody. Je nicméně potřeba počítat s tím, že nejde o žádné výkonné osvětlení místnosti, ale spíše o decentní vizuální doplněk.
iOS 27.2 Rc ! “Sound Glow” is so coooollllll!!!!!!🔥🔥 https://t.co/y9CEAfxolA
— iTechApples (@iTechApples) October 20, 2026
Dobrou zprávou je i to, že aktivace Sound Glow nebude nijak složitá. Po instalaci HomePod Software 27.2 stačí na iPhonu či iPadu otevřít aplikaci Domácnost, podržet prst na příslušném HomePodu a v jeho nastavení zapnout přepínač Sound Glow. Pokud navíc reproduktor používáte společně s Apple TV, budete moci světelné efekty zapínat a vypínat také přímo z Ovládacího centra televizního systému.
Upřímně řečeno, za zpřístupnění Sound Glow na starších HomePodech jsem coby majitel tří původních HomePodů mini opravdu rád, protože se jedná o docela hezkou záležitost. Apple si ale mohl tuto drobnou, byť efektní funkci bez větších problémů ponechat jako jeden z argumentů pro nákup nové generace, a nikdo by vlastně nemohl nic namítat. Místo toho ji však nabídne i majitelům několik let starého HomePodu mini. Nebojím se proto říci, že právě podobná softwarová vylepšení jsou jedním z důvodů, proč mají produkty Applu smysl i dlouho po svém uvedení na trh. Co se pak týče vydání plné verze HomePod OS 27.2, tu bych vzhledem k RC verzi očekával už příští týden.