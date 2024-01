Souhrn spekulací: HomePod se zakřiveným displejem a Apple Vision Pro 2

Po sváteční pauze vám na stránkách našeho magazínu opět přinášíme další souhrn spekulací, souvisejících se společností Apple. Dnes si na chvíli odpočineme od budoucích iPhonů a podíváme se pro změnu na HomePod se zakřiveným displejem nebo na to, co by mohla nabídnout druhá generace headsetu Vision Pro.

HomePod se zakřiveným displejem

Společnost Apple podle dostupných zpráv pokračuje v práci na svém novém HomePodu. Již několikrát se objevily spekulace, podle kterých by příští HomePod mohl být opatřen displejem. Teorii o HomePodu s displejem razí také leaker s přezdívkou Kosutami, který na svém twitterovém účtu zveřejnil informace o dosud nevydaném zařízení s kódovým označením B720. Zařízení by se mělo vyznačovat stejným designem jako současný standardní HomePod, kromě toho byl ale mělo být opatřené zakřiveným LCD displejem v horní části. Displej by měl zobrazovat barevné animace, sladěné s přebalem právě přehrávané skladby, alba nebo playlistu.

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2 — Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023

Datum vydání Vision Pro

V letošním roce by měla společnost Apple uvést na pulty prodejen svůj AR headset Vision Pro, který představila loni. Přesné datum vydání zatím stále ještě není jisté, objevují se ale spekulace, podle kterých by k oficiálnímu zahájení prodeje mohlo dojít v průběhu posledního lednového týdne. Čínský server Wall Street Insights zveřejnil tento týden zprávu, podle které by měl být prodej Vision Pro na území Spojených států zahájen 27. ledna. Ke zprávě je nutné přistupovat s rezervou – 27. leden totiž v USA připadá na sobotu, a sobotní uvedení do prodeje zní velmi nepravděpodobně. Podle společnosti Apple se nicméně příchodu Vision Pro dočkáme ještě v první polovině tohoto roku.

Lepší displej u Vision Pro 2

Na příchod první generace headsetu Vision Pro si sice budeme muset ještě chvíli počkat, už teď se ale svižně šíří zvěsti o jeho nástupci. V průběhu uplynulého týdne se na internetu objevily zprávy, podle kterých by druhá generace Vision Pro měla být opatřena jasnějším, výkonnějším microLED displejem. Apple údajně u Vision Pro 2 plánuje přejít na displej typu RGB OLEDoS, který nabídne nejen vyšší kvalitu zobrazení, ale zároveň bude energeticky účinnější. Podle analytika Ming-Chi Kua by měl být headset Vision Pro 2 představen v roce 2027.