Souhrn spekulací: iPhone s kamerou pod displejem a akční tlačítko u všech iPhonů

O tom, že by Apple mohl vydat iPhone s kamerou kompletně skrytou pod displejem, se hovoří již delší dobu. Nejnovější zprávy naznačují, že tato úprava by mohla spatřit světlo světa již v relativně blízké budoucnosti. Kromě tohoto tématu se budeme v dnešním souhrnu spekulací dále zabývat například akčním tlačítkem nebo podporou 6G sítí.

iPhone s kamerou pod displejem

Server The Elec v průběhu uplynulého týdne přinesl zprávu, podle které začali korejští dodavatelé společnosti Apple vyvíjet kamery pod displejem, čímž začali dláždit cestu pro první iPhone se skutečně „celoobrazovkovým“ vzhledem. Fotoaparát pod displejem se od typického modulu přední kamery liší tím, že k obrazovému snímači přivádí méně světla. Je to proto, že při průchodu světlem přes plochu displeje dochází k jeho ztrátám, než se dostane k objektivu fotoaparátu, což může mít za následek zhoršení kvality a jasu obrazu.

Pro kompenzaci tohoto problému vyvíjí společnost LG Innotek speciální systém vícenásobných čoček, který dokáže snížit optické aberace a zvýšit poměr intenzity světla v okolí optického modulu, a zlepšit tak kvalitu periferního obrazu. Společnost LG Innotek zveřejňuje patenty na tuto technologii od prosince loňského roku a nyní, po zahájení vývoje, se očekávají další.

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv nedávno od blíže nespecifikovaného dodavatele obdržela vzorek, který ovšem vyhodnotila z hlediska výkonu jako nevyhovující. Než Apple použije zdokonalenou technologii kamery pod displejem, očekává se, že v roce 2025 přijme technologii Face ID pod panelem v iPhonu 17 Pro. Analytik Ross Young uvedl, že by Apple mohl modul kamery pod displejem implementovat do „Pro“ variant svých iPhonů v roce 2027.

Fotogalerie iPhone 13 koncept-16 Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023 Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023 Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023 Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023 iphone xx koncept - 3 Vstoupit do galerie

Apple a 6G sítě

Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg v průběhu uplynulého týdne uvedl, že Apple zrychluje své práce na implementaci podpory 6G sítí do svých zařízení. V nejnovějším vydání svého pravidelného newsletteru Power On Gurman vysvětlil, že společnost Apple stále více obrací svou pozornost k 6G, a to i navzdory svým obecně uváděným potížím s vývojem vlastního 5G mobilního modemu. V roce 2021 se objevily první velmi konkrétní nabídky pracovních míst společnosti Apple s odkazem na 6G. Nyní se na webových stránkách společnosti objevila další pracovní pozice pro softwarového architekta modemových systémů, která hledá člověka, který by „koordinoval návrh a modelování referenční architektury 6G“. Podle Gurmana je tato nabídka součástí rostoucí snahy společnosti najímat inženýry pro vývoj mobilních technologií 6G.

Action Button u iPhonu 16

Tento týden se v médiích a na sociálních sítích objevily zprávy, podle kterých by Apple mohl akční tlačítko, které si odehrálo svou premiéru u letošního iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max, implementovat v příštím roce do celé řady 16. V řadě iPhone 16 plánuje Apple přiřadit akčnímu tlačítku ještě více funkcí tím, že jej změní z mechanického na kapacitní. Očekává se, že přepracované tlačítko, vyvinuté pod kódovým označením Atlas, bude fungovat podobně jako tlačítko Touch ID Home na starších modelech iPhonů nebo trackpad Force Touch na novějších MacBoocích.

Fotogalerie #2 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 13 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 11 iPhone 15 LsA 3 apple iphone 15 pro recenze iPhone 15 Pro Max 5 Vstoupit do galerie

Podle interní dokumentace bude aktualizované akční tlačítko vybaveno snímačem síly, který detekuje změny tlaku. Některé zdroje hovoří dokonce o tom, že by Apple mohl zavést akční tlačítko i u příští generace iPhonu SE.