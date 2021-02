Apple začal pracovat na budoucí podpoře 6G sítí u svých produktů

Ačkoliv je v současnosti stále suverénně nejvyužívanější mobilní sítí 4G a do popředí zájmu světa se dere 5G, Apple nelení a začíná se pomalu připravovat na další generaci těchto sítí – konkrétně 6G. Vyplývá to alespoň z nově vypsaných pozic na jeho oficiálním webu.

Na pracovní inzeráty, přes které hledá Apple do svých řad nové inženýry, upozornila jako první agentura Bloomberg, která již dříve informovala o tom, že se tyto kroky v Applu chystají. Co se pak týče pozice jako takové, Apple jí popisuje jako jedinečnou a velmi přínosnou příležitost připravit bezdrátovou technologii nové generace s hlubokým dopadem na budoucí Apple produkty. Inženýři, kteří budou pro tuto pozici vybráni, budou dle slov Applu součástí špičkové výzkumné skupiny zkoumající technologie rádiového přenosu pro příští desetiletí. V inzerátu pak stojí konkrétně i to, že sítěmi nové generace jsou myšleny 6G.

Přestože se očekává, že budou 6G sítě k dispozici zhruba až kolem roku 2030, zdá se, že si od nich Apple hodně slibuje a na rozdíl od 5G v nich chce udávat prakticky od jejich začátku směr a to možná i z hlediska jejich provozu. Vše je však samozřejmě s ohledem na výše zmíněný časový rámec během na neuvěřitelně dlouhou trať, jejíž výsledek je navíc vcelku nejistý – potenciál 6G sítí totiž lze samozřejmě v současnosti jen těžko odhadnout. Oproti 5G se sice předpovídá několikanásobné zrychlení, ale výsledek může být nakonec zcela jiný – samozřejmě v pozitivním slovasmyslu.