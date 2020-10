Jak rychle dokážete s rychlostí 5G sítě vyplýtvat váš datový balíček

Fakt, že Apple v posledních letech nejen u svých telefonů nepřichází s převratnými novinkami jako první, rozhodně nelze vyvrátit. S novými funkcemi většinou jako první přichází Samsung či Huawei, Apple je pak často implementuje až v dalším roce, kdy vše stihne perfektně otestovat a přizpůsobit svým vysokým kvalitám a nárokům. Naprosto stejně to bylo i s podporou sítě 5G. Zatímco konkurenční chytré telefony nabízí podporu 5G sítě jeden nebo dva roky, tak Apple s ní přispěchal až s příchodem „dvanáctkových“ iPhonů, které byly představeny před několika málo dny.

mmWave vs. Sub-6GHz

Oproti svému předchůdci, tedy 4G/LTE, nabízí 5G síť hned několik různých vylepšení. Setkat se můžete se dvěma různými typy 5G – konkrétně se jedná o síť mmWave a síť Sub-6GHz. Co se týče mmWave, tak tato síť nabízí extrémní přenosové rychlosti, konkrétně Apple v ideálních podmínkách uvádí až 4 Gb/s (tj. 4 000 Mb/s). To je ale jediná výhoda této sítě, jelikož je velmi drahá na zprovoznění a následný provoz, kromě toho má dosah okolo jednoho bloku od vysílače, a to za předpokladu, že přímému výhledu na něj nic nebrání. Nutno podotknout, že je mmWave k dispozici jen v USA. Síť Sub-6GHz je poté o mnoho rozšířenější a levnější na provoz, logicky tedy musí mít nižší přenosové rychlosti. Apple však při představení rychlosti této „horší“ sítě neuvedl, a tak budeme počítat s maximální možnou rychlostí 500 Mb/s, kterou uvádí český operátor O2. Právě Sub-6GHz je poté k dispozici i v České republice a dosah od vysílače je o mnoho větší. Ve všech případech se bavíme o rychlostech stahování.

Výše uvedené rychlosti jsou samozřejmě jen teoretické a nejvyšší možné. Větší čísla jsou z hlediska marketingu samozřejmě více velkolepá a zákazníka nalákají více, než kdybyste udali minimální rychlost. Reálně tedy budou rychlosti při klasickém používání o něco menší, postupem času se však maximální rychlosti budou zvyšovat, podobně jako u předchozích generací mobilních sítí. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, za jak dlouhou dobu byste mohli s využitím maximální rychlosti výše uvedených 5G sítí vyplýtvat váš datový balíček, respektive za jak dlouho byste narazili na jeho limit, známý pod zkratkou FUP. Hned na začátek uvedu, že v tomto článku budeme uvádět uváděné maximální teoretické rychlosti a nikoliv ty reálné, které budou, jak už jsme zmínili, menší. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Převod megabitů na megabajty

Ještě před samotným počítáním je nutné, abychom převedli jednotky Mb (megabity) na MB (megabajty). Vzhledem k tomu, že se do 1 B (jednoho bajtu) vleze 8 b (osm bitů), tak je nutné výše zmíněné rychlosti vydělit číslovkou 8, čímž se dostaneme z megabitů na megabajty. V případě mmWave nám po vypočtení příkladu 4 000 Mb/s ÷ 8 vyjde výsledek 500 MB/s, v případě Sub-6GHz je pak nutné vypočítat příklad 500 Mb/S ÷ 8, což vychází 62,5 MB/s. I v tomto případě operátoři a poskytovatelé internetu uvádí megabity namísto megabajtů z toho důvodu, že jsou v porovnání megabity vždy větší, a tak opět narážíme především na marketing. Mějte tedy na vědomí, že pokud někde uvidíte rychlost stahování či odesílání 500 Mb/s, tak rozhodně za jedinou sekundu nestáhnete 500 MB dat, ale pouze 62,5 MB (megabajtů), tedy 500 Mb (megabitů) dat.

Zdroj: Apple

Převod gigabajtů na megabajty

Ve výše uvedeném odstavci jsme si tedy řekli, jakým způsobem lze vypočítat maximální přenosové rychlosti v jednotkách MB/s (megabajt za sekundu). Nyní už jen stačí určit, jak moc velkým datovým balíčkem disponujete. Někteří uživatelé si vystačí s 1 GB za měsíc, středně nároční uživatelé pak většinou potřebují nějakých 10 GB a velmi nároční uživatelé spotřebují klidně až 30 GB měsíčně. V tomto případě opět narážíme na rozdílné jednotky. Převod MB (megabajtu) na GB (gigabajt) je vcelku jednoduchý. Podle binární logiky má 1 GB přesně 1 024 MB, v poslední době se však čím dál tím častěji uvádí, že 1 GB = 1 000 MB, a to také kvůli jednoduššímu počítání. V tomto článku využijeme druhou zmíněnou možnost, tedy že 1 GB se rovná 1 000 MB. Pro výpočet toho, za jakou dobu byste byli schopni vyčerpat váš datový balíček, už jen stačí vzít váš FUP limit a vydělit jej výše vypočítanou maximální teoretickou rychlostí stahování mmWave či Sub-6GHz.

Výpočet času vyčerpání datového limitu

Pokud tedy máte limit FUP stanoven na 1 GB (tj. 1 000 MB), tak v případě mmWave stačí vypočítat příklad 1 000 MB ÷ 500 MB/s. Po vypočtení zjistíte, že byste v tomto případě datový limit byli schopni vyčerpat za neuvěřitelné 2 sekundy. U Sub-6GHz pak stačí vypočítat příklad 1 000 MB ÷ 62,5 MB/s, díky čemuž zjistíte, že byste datový balíček vyčerpali za 16 sekund. Středně náročný uživatel, který má datový FUP limit 10 GB (tj. 10 000 MB), by jej na síti mmWave dokázal vyčerpat za 20 sekund (10 000 MB ÷ 500 MB/s), na síti Sub-6GHz pak za 160 sekund (10 000 MB ÷ 62,5 MB/s). Nejnáročnější uživatel s FUP limitem 30 GB by jej pak na síti mmWave dokázal vyčerpat za 60 sekund (30 000 MB ÷ 500 MB/s), na síti Sub-6GHz poté za 480 sekund (30 000 MB ÷ 62,5 MB/S). Níže přikládám tabulku, ve které najdete všechny tyto údaje přehledněji. Opět podotýkám, že síť mmWave je zde uvedena pouze pro zajímavost – v České a Slovenské republice budeme schopni využít pouze Sub-6GHz síť. Síť mmWave je k dispozici jen v několika největších městech v USA (New York, Los Angeles, atd.), a to na nejvíce frekventovaných místech (letiště, stadiony, atd.).

Typ 5G sítě Přenosová rychlost (Mb/s) Přenosová rychlost (MB/s) Čas vyčerpání FUP limit 1 GB mmWave až 4 000 Mb/s až 500 MB/s 2 sekundy FUP limit 1 GB Sub-6GHz až 500 Mb/s až 62,5 MB/s 16 sekund FUP limit 10 GB mmWave až 4 000 Mb/s až 500 MB/s 20 sekund FUP limit 10 GB Sub-6GHz až 500 Mb/s až 62,5 MB/s 2 minuty 40 sekund FUP limit 30 GB mmWave až 4 000 Mb/s až 500 MB/s 1 minuta FUP limit 30 GB Sub-6GHz až 500 Mb/s až 62,5 MB/s 8 minut