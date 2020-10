iPhone 12 velikost: Jak velké jsou nové iPhony ve srovnání s předešlými generacemi?

Pokud přemýšlíte nad pořízením nové generace iPhonu, ale stále tápete nad tím, po jaké velikosti sáhnout, máme pro vás dobrou zprávu. Na internetu se totiž objevilo parádní velikostní srovnání iPhonů 12 s modely z předešlých let – konkrétně 4”, 4,7”, 5,8” a 6,1” iPhony. Díky tomu si tak lze udělat dokonalý obrázek o jejich velikosti ještě před fyzickým prohlédnutím.

Grafiku, kterou si můžete prohlédnout nad tímto odstavcem, má “na svědomí” konkrétně portál MacRumors. Vidět na ní můžete například to, jak malý rozměrový rozdíl je mezi 4” iPhonem SE a iPhonem 12 mini a to i přestože má první jmenovaný jen 4” displej, zatímco druhý 5,4”. Velmi zajímavé velikostní srovnání je též mezi 5,8” iPhonem X (XS a 11 Pro jsou stejně velké), který je takřka stejně velký jako iPhone 12 (Pro) se 6,1” displejem. Toho Apple dosáhl zejména nasazením ocelového rámu s ostrými hranami, který telefon celkově mírně zmenšil. I díky tomu ostatně téměř nenarostl ani iPhone 12 Pro Max se 6,7” displejem v porovnání s iPhonem 11 Pro Max (potažmo XS Max, 8 Plus či 7 Plus, které jsou velikostně ekvivalentní).

Podtrženo, sečteno – letošní rozměrová politika iPhonů musela potěšit snad každého jablíčkáře, jelikož uspokojuje jak volání po telefonech s kompaktními rozměry, tak i po těch s rozměry většími. Dá se navíc předpokládat, že se Apple této strategie přidrží i v budoucnosti, jelikož mu zkrátka otevírá dveře prakticky ke všem uživatelům.

Nově představené Apple produkty bude možné zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores