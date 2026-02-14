Recenze aktivního reproduktoru WiiM Sound / Lite: Radost poslouchat i pohledět

Po velkém úspěchu streamovacích audio zařízení, kdy tato mladá hi-fi značka v podstatě vytvořila určitý monopol v oblasti dostupných streamerů a zesilovačů se zabudovaným streamerem, umožnila WiiM doručit „dospělé“ audio do obývacích pokojů i zákazníkům, které by dříve ani nenapadlo vlastnit zesilovač s reproduktory a vystačili si se soundbarem nebo levným Bluetooth reproduktorem.
Nyní WiiM přichází s aktivním reproduktorem hned ve dvou verzích a v nejoblíbenějších barevných provedeních – černé a bílé. Jaký je mezi nimi rozdíl, si popíšeme v následující recenzi.
Co WiiM Sound dokáže a proč byste jej chtěli mít doma?
Reproduktor váží rovných 2,5 kg, což už samo o sobě napovídá, že se nejedná o žádný plastový „chrchlák“. Rozměry 146 × 146 × 194 mm mohou někomu připadat malé, jinému naopak větší, nám ale velikost přišla tak akorát.
Vyšší verze Sound oproti variantě Lite disponuje velmi přehledným kruhovým dotykovým displejem o velikosti 1,8″, který nápadně připomíná tvarem i funkčností chytré hodinky. U této vychytávky se musíme zastavit – ovládání je jednoduše skvělé a intuitivní. Displej si lze přizpůsobit podle vlastních preferencí (tapeta, potenciometr, obal alba) a zároveň přes něj můžete přepínat skladby, nastavovat ekvalizér, měnit vstupy apod. Přestože všechny tyto úkony zvládnete i v aplikaci, nás tato forma interakce bavila dokonce víc než ovládání přes mobilní zařízení.
Model Lite se ovládá shora pomocí základních prvků – play, stop a přepínání skladeb. Zbytek funkcí už obstará vaše chytré zařízení v podobě smartphonu či tabletu.
Konektivita a výbava
WiiM Sound je vybaven napájecí koncovkou C7, LAN vstupem pro kabelové připojení k internetu a v neposlední řadě také analogovým vstupem AUX 3,5mm jack. To může být pro mnoho uživatelů důležitý faktor, například pro připojení gramofonu, CD přehrávače apod. Na spodní straně reproduktoru se navíc nachází otvory pro uchycení na držák nebo stojan.
Pro bezdrátové připojení a celkovou funkčnost je přítomna Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Bohužel musíme zmínit, že konektivita AirPlay u WiiM Sound chybí.
Funkce a používání v praxi
Tím se dostáváme k tomu, co všechno bezdrátový reproduktor WiiM Sound dokáže. Nejčastějším způsobem použití bude bezpochyby ozvučení libovolné místnosti. Záměrně nedoporučujeme konkrétní velikost nebo charakter místnosti, jelikož Sound disponuje pokročilou automatickou kalibrací prostoru AI RoomFit, kterou si lze navíc dále doladit podle vlastních preferencí.
Jakmile reproduktor umístíte na zvolené místo a provedete prvotní nastavení, po korekci místnosti se vám otevře svět streamovacích audio služeb. A nemluvíme jen o placených platformách jako Tidal, Spotify či Qobuz, ale také o tisících internetových rádií z celého světa ve velmi dobré kvalitě. Vše je snadno ovladatelné, intuitivní a rychlé – přesně tak, jak jsme u aplikace WiiM Home zvyklí.
Možnosti tím ale zdaleka nekončí. Další nepřekvapivou funkcí je možnost zapojení do stereo páru nebo rozšíření domácího ekosystému WiiM v podobě multiroom řešení. Právě zde WiiM těží ze skvělé pověsti a funkčnosti své aplikace a cílí na stávající spokojené uživatele dalších produktů značky.
Velkou přidanou hodnotou tohoto reproduktoru je však možnost jeho využití jako zadního nebo centrálního reproduktoru ve spojení se streamerem Ultra nebo zesilovačem Ultra Amp. Díky podpoře kodeku Dolby Digital u těchto zařízení lze vytvořit více než jen obyčejné domácí kino.
Fotogalerie
Zvukové hodnocení
Použití v praxi jsme si popsali výše, nyní se pojďme podívat na zvukovou stránku. Nejprve jsme zvolili vokálně náročnější skladby Diany Krall z alba Love Scenes, konkrétně My Love Is. Reproduktor zahrál nad očekávání, což nás vedlo k volbě podobného žánru, tentokrát však blíže popové hudbě – Marie Mena a její skladby I Was Made Loving You. Zde se střídá hluboký bas s vyšším, ale podmanivým hlasem, který na drahých sestavách dokáže doslova okouzlit. Sound si i zde vedl velmi dobře (samozřejmě s ohledem na cenovou kategorii), nicméně u spodních frekvencí jsme si již pomohli ekvalizérem v aplikaci a přidali trochu basů.
Se stejným nastavením EQ jsme pokračovali s albem Man on the Rocks od Mika Oldfielda a svižnou rockovou skladbou Dreaming in the Wind. Přestože basů bylo dostatek, zvolili jsme pro větší šťavnatost preset POP, díky čemuž skladba získala potřebný šmrnc. Hluboký hlas Leonarda Cohena ve skladbě You Want It Darker se ani v nejhlubších pasážích „nerozpadal“, což si zaslouží velkou pochvalu.
Limitace Soundu se pochopitelně projevily u metalových a hardrockových žánrů, například u skladby Battery od Metallicy. Nicméně nelze očekávat, že fanoušci této hudby budou primárně pořizovat aktivní reproduktor do 10 tisíc korun. Pro drtivou většinu uživatelů se však jedná o skvělý poměr ceny a výkonu, přičemž zvuková kvalita je v této třídě nadstandardní.
Fotogalerie #2
Multikanálové využití
V popisu jsme zmínili možnost zapojení do multikanálové konfigurace s vybranými produkty WiiM. Vyžádali jsme si proto od distributora zesilovač WiiM Amp Ultra k otestování v tomto režimu, čemuž nám bylo vyhověno – děkujeme.
Instalace je snadná. V aplikaci označíte, že disponujete dalším zařízením WiiM (samozřejmě připojeným ke stejné síti), kliknete na ikonku 5.1 a zvolíte, zda má reproduktor fungovat jako zadní nebo centrální. My jej použili jako zadní efektový reproduktor. V tu chvíli jsme při sledování Netflixu a dalších streamovacích video platforem mohli využívat prostorový zvuk Dolby Digital. Hlasitost reproduktoru lze nastavovat samostatně, takže si vše přizpůsobíte vlastním preferencím.
Proč se nám toto multikanálové využití tak líbí? Pokud již vlastníte zesilovač WiiM Amp Ultra, získáte velmi solidní zvuk, který ještě nedávno v této kategorii nebyl možný. Mnoho uživatelů dnes k all-in-one zesilovačům dokupuje soundbar pro prostorový zvuk z TV. Zde tato nutnost odpadá a místo toho si můžete dokoupit – nebojíme se říci – špičkové zadní reproduktory pro domácí kino.
Závěr
Pro koho je tedy WiiM Sound určen? Pokud chcete nahradit obyčejný Bluetooth reproduktor za skutečně kvalitní aktivní reproduktor, neváhejte – za tuto cenu dostanete více, než byste čekali. Je jen potřeba počítat s tím, že reproduktor není přenosný a musí být trvale připojen k elektrické síti.
Dále je ideální volbou pro stávající majitele produktů WiiM, kteří si chtějí jednoduše vybudovat multiroom řešení. A v neposlední řadě je to velký tip naší redakce pro všechny, kteří vlastní nebo zvažují pořízení WiiM Ultra či WiiM Amp Ultra a plánují jejich připojení k televizi. Pokud se nechcete omezit pouze na stereo ozvučení a chcete si dopřát prémiový zvuk domácího kina v Dolby Digital prostorovém zvuku, WiiM Sound dává velký smysl.