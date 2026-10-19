Recenze SWISSTEN MagSafe držáku do auta: Konec padajícím telefonům a vybitým bateriím

Konečně můžete vyhodit ten držák na telefon, který se musí zdlouhavě a neohrabaně zacvakávat do mřížek od větrání. Držák do auta od SWISSTEN totiž sází na úplně jiný a mnohem bezpečnější systém, který kombinuje přísavku, magnetické uchycení a bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 W. Samotná přísavka je podle výrobce tvořena materiálem podobným nanopodložkám a drží na povrchu skutečně pevně. Výrobce dokonce sebevědomě tvrdí, že držák nesjede ani ze zamlženého skla. Připevnit ho tak můžete na čelní sklo i na palubku naprosto bez obav a s jistotou, že telefon zůstane na svém místě. Pojďme se na tento produkt podívat podrobněji.
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Teleskopické rameno a pohodlná manipulace
Jelikož kdekdo používá smartphone jako hlavní navigaci, je správná poloha obrazovky naprosto klíčová. Proto je obrovskou výhodou přítomnost teleskopického (vysouvacího) ramene, které je navíc doplněné o praktický otočný kloub. Díky tomu si můžete mobilní telefon před jízdou libovolně natáčet přesně podle svých osobních potřeb a pohodlně se tak vyhnout odleskům od otravných slunečních paprsků. Celá manipulace je navíc vymyšlena tak, abyste vše zvládli pohodlně obsloužit pouze jednou rukou.
Podpora MagSafe i pro starší modely
Základem je podpora oblíbeného MagSafe. Série malých magnetů je na ploše držáku rozmístěna natolik přesně, že chytré telefony od iPhonu 12 výš pevně přichytí a zkrátka nepustí. Pokud ale máte starší modely jablečných telefonů od řady iPhone 8 výše (které bezdrátové nabíjení podporují), držák vás rozhodně nezklame. Stačí si pořídit kompatibilní pouzdro SWISSTEN MagStick Clear Jelly, které umožní bezpečné magnetické přichycení i těmto starším zařízením. Nebo zkrátka nalepíte na obal vašeho telefonu kovový kroužek, který je součástí balení.
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Rychlé nabíjení s výkonem až 15 W
Během jízdy samozřejmě nedochází jen k držení telefonu na svém místě, ale také k nabíjení. Na vstupu držák „bere“ hodnoty 5 V DC 2 A, 9 V DC 2 A a 12 V DC 2 A. Následně výstup přepíná mezi nabíjecími výkony 5 W, 7,5 W, 10 W a zmiňovaný maximální výkon až 15 W. V bílé papírové krabičce s originálním blistrem SWISSTEN navíc kromě samotného držáku najdete také rovnou přibalený metrový propojovací kabel USB-C/USB-C, který pro účely napájení zvládá hodnoty 9 V DC při 2,4 A.
Resumé
Závěrem si položte otázku, zda hledáte kvalitní držák do auta. Tento udrží telefon spolehlivě na svém místě a zároveň nabízí širokou možnost nastavení. Cena je 899 korun