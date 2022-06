Recenze Peak Design Creator Kit: Snadný způsob, jak připevnit iPhone ke stativu, helmě či držáku

Patříte mezi nadšené fotografy či kameramany, kteří by rádi využívali spolu s iPhony stativy, držáky či různé úchyty se závitem, ale nevíte, jak k těmto doplňkům telefon připevnit? Pak vás následující řádky jistojistě potěší. Do redakce nám totiž dorazil na test Creator Kit z dílny Peak Designu, který právě jednoduché přichycení k výše zmíněným doplňkům zajistí. A jelikož jsem si v předešlých týdnech s Creator Kitem poměrně intenzivně hrál a připevnil díky němu iPhone k celé řadě příslušenství, je na čase vás seznámit se zkušenostmi s ním.

Technické specifikace

Creator Kit obsahuje jednak držák na telefon opatřený magneticko-mechanickým zámkem SlimLinkem, který zajistí prvotřídní přichycení s vynikající pevností. Kromě držáku, který je kompatibilní například. GoPro Mount, pak naleznete v balení taktéž šroub pro utažení ke stativu či držáku, adaptér pro destičku ARCA a adaptér se závitem 1/4”-20. S trochou nadsázky se tak dá říci, že s kompatibilitou s naprostou většinou příslušenství ve formě klasických stativů, držáků, úchytů a bůhvíčeho podobného by tak neměl být sebemenší problém, což je rozhodně pozitivní. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že aby bylo možné Creator Kit s telefonem využívat, je třeba disponovat krytem o PeakDesign disponujícím právě SlimLinkem.

Zpracování a design

Jestli lze v krátkosti nějak produkty z dílny Peak Designu charakterizovat, lze tak učinit slovy “kvalitní, precizní a funkční”. A přesně takový je i Creator Kit. Ten je vytvořen kombinací odolných polykarbonátových ramen a hliníkové montážní hlavy, takže se můžete spolehnout na to, že z hlediska výdrže na tom bude Kit skutečně skvěle. Co se pak týče designu, ten je zde ve své podstatě poměrně zbytečné hodnotit. Nikoliv však proto, že by nebyl líbivý, ale zkrátka proto, že se jedná přesně o ten typ příslušenství, u kterého jde v maximální míře o funkčnost a nikoliv to, jak vlastně vypadá – nehledě na to, že se jedná o tak jednoduchý typ příslušenství, že u něj designové zázraky vlastně ani příliš vymýšlet nelze. Pokud ale máte rádi černou a zároveň minimalismus, zde budete spokojeni.

Testování

A jaký je Creator Kit v praxi? Musím říci, že opravdu dobrý – respektive takový, jaký byste zkrátka chtěli, aby byl. Díky univerzálnosti přibaleného příslušenství jej lze totiž využít takřka s čímkoliv, co máte po ruce v čele se stativy, nalepovacími držáky pro GoPro či třeba klasickými držákovými “plováky”, které jsou zejména v letních měsících pro svou využitelnost ve vodě mezi uživateli velmi oblíbené. Problém ale není ani využití například se selfie tyčemi, jelikož i ty disponují většinou (minimálně ty dražší) závitem. V tomto směru si mě tedy Creator Kit skutečně získal, protože vás zkrátka nebude omezovat. Fajn je navíc to, že se hlava s nožkami chová ve výsledku stejně jako třeba připevněný fotoaparát a tak podobně díky možnosti regulace náklonu stahovacím šroubem a tak podobně.

Co se týče stability přichycení telefonu k držáku, to nelze taktéž hodnotit jinak než kladně. SlimLink je totiž jedním slovem bombastický, jelikož díky kombinaci magnetického přichycení a klasických “západek” do otvoru v kompatibilním krytu prakticky neexistuje šance, že by z držáku telefon spadl. Člověk se tak nemusí bát dát jej na stativ či jiný držák prakticky kdekoliv a kdykoliv, což je rozhodně pozitivní. Jak jsem však již několikrát zmínil výše, aby bylo možné Creator Kit využít, je nutní disponovat kompatibilním krytem, což je zcela upřímně řečeno vlastně jedinou nevýhodou tohoto příslušenství. Přeci jen, nutnost vlastnit speciální kryt znamená jinými slovy nutnost utratit další peníze navíc, což není úplně ideální. Na druhou stranu ale chápu, že spoléhat se jen na přichycení přes MagSafe třeba při položení stativu mezi ostré kameny, které by znamenaly v případě pádu pro telefon konečnou by byl holý nesmysl.

Resumé

Jak tedy Peak Design Creator Kit závěrem zhodnotit? Dle mého jako příslušenství, které na trhu zkrátka chybělo a které mi dává setsakramentský smysl. Focení a natáčení videí přes iPhone je totiž v současnosti na extrémně vysoké úrovni, kvůli čemuž jsou v kombinaci se stativy či různými držáky využívány čím dál častěji a právě díky Creator Kitu je nyní jejich přichycení k těmto prvkům jednodušší než kdykoliv předtím. Pokud tedy sháníte univerzální řešení, díky kterému bude možné k podobným doplňkům váš iPhone jednoduše připevnit, právě jste jej našli.

