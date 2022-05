Recenze Peak Design Universal Bar Mount: Geniální příslušenství pro přichycení iPhonu (téměř) kamkoliv

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavé příslušenství, které vám umožni přichytit váš iPhone k celé řadě předmětů. Řeč je konkrétně o Universal Bar Mountu z dílny Peak Design, který nám nedávno dorazil do redakce a který aktivně testuji již pěkných pár týdnů, takže nyní nastal čas, abych vás seznámil s mými zkušenostmi. Jaký tedy Peak Design Universal Bar Mount v reálu je?

Technické specifikace

Jak již název produktu napovídá, Universal Bar Mount je univerzálním držákem vybavený speciálním silikonovým popruhem, který slouží k “obmotání” předmětu, ke kterému je třeba držák a následně telefon přichytit. Výrobce hovoří v technických specifikacích produktu sice primárně o řidítkách a tak podobně, držák je nicméně připnutelný i k jiným tvarům, což z něj dělá skutečně univerzálního pomocníka. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že držák je navržen pro maximální rozsah 19 až 55 milimetrů, takže do něj větev o průměru 20 centimetrů skutečně nepřichytíte.

Fotogalerie Peak Design Universal Holder1 Peak Design Universal Holder2 Peak Design Universal Holder3 Peak Design Universal Holder5 +2 fotky Peak Design Universal Holder6 Vstoupit do galerie

Zajímají-li vás rozměry produktu, ty jsou v případě “hlavy” 5,3 x 5,3 x 1,39 centimetru, v případě pásku pak počítejte s délkou 16 cm a šířkou 2,1 cm. Hmotnost celé vychytávky je pak 78 gramů, což byste na řídítkách kola neměli prakticky pocítit. O přichycení telefonu k držáku se pak stará magneticko-mechanický zámek SlimLink, který kombinuje magnetické přichycení s fyzickými západkami do speciálního otvoru v zádech krytu.

Běžná cena držáku je 1290 Kč, díky slevovému kódu na konci článku jej však seženete výrazně levněji.

Zpracování a design

Jak je u příslušenství z dílny Peak Design zvykem, zpracování Universal Bar Mountu snese ty nejvyšší parametry. Jednak proto, že jej výrobce vytvořil z kombinace velmi kvalitních materiálů ve formě anodizovaného hliníku, silikonového pásku, skelným vláknem vyztuženého montážního háku či vysoce kvalitního plastu, ale taktéž proto, se u něj dotáhl k dokonalosti každý detail. Například silikonový pásek je na těle držáku připevněn na otočném mechanismu, který lze naštelovat přesně dle potřeb uživatele – jinými slovy tak, jak potřebuje mít telefon natočený. Potěší ale třeba i to, že kolem celého obvodu držáku je ve větší či menší míře hliníkový “prstenec”, který zajišťuje, že v případě pádu nedojde k prasknutí “hlavy”. Třešinkou na tomto pomyslném dortu je pak design, který je naprosto minimalistický, ale zároveň velmi funkční. Zkrátka a dobře, není zde co vyčítat.

Testování

Universal Bar Mount je ve své podstatě naprosto jednoduchý doplněk, z čehož pramení i jeho jednoduché testování. To v mém případě spočívalo vlastně jen v neustálém připevňování držáku na nejrůznější předměty ve snaze zjistit, jak dobře či naopak špatně na nich drží. A jaký je tedy výsledek? Musím říci, že naprosto famózní. Držák jsem totiž přichytil v posledních týdnech snad ke všemu, co mi obvod jeho řemínku dovolil a co jsem měl zároveň doma po ruce, přičemž na absolutně žádném materiálu ba dokonce tvaru jsem se nesetkal s jakýmkoliv problémem ve formě sjíždění či čehokoliv podobného. Jakmile zkrátka řemínek upevníte tak, jak máte – tedy jej přes vhodné očko zaháknete do háčku na zadní straně držáku a následně jej menším háčkem zajistíte přichycením přes další očko, vše drží naprosto bezkonkurenčně. Řemínek jako takový je velmi pevný, takže nehrozí jeho přetržení, ale zároveň vcelku ohebný, takže se dokonale přizpůsobí tvaru předmětu, ke kterému jej potřebujete přichytit. Problém tedy není držák umístit jak na rám kola, tak třeba v krajním případě ani na lešenářskou trubku, větev stromu, trubku u plotu a tak podobně. Naprosto perfektní je ale i to, že se nemusíte omezovat jen předměty s kulatým tělem, jelikož držák drží pevně třeba i na hranolech a tak podobně. Osobně jsem jej testoval na hranolech dřevěných a kovových s tím, že když jej člověk k předmětu dostatečně přitáhne, riziko pádu je prakticky nulové. Jediným limitem je tedy ve výsledku skutečně jen délka upevňovacího řemínku a možná trochu i rozmístění upevňovacích ok v něm, ale myslím, že na “špatné” rozmístění, které nevyhovuje vašim potřebám, narazíte při jednom uchycení z tisíce.

Fotogalerie #2 Peak Design Universal Holder8 Peak Design Universal Holder10 Peak Design Universal Holder11 Peak Design Universal Holder12 +5 fotek Peak Design Universal Holder18 Peak Design Universal Holder17 Peak Design Universal Holder16 Peak Design Universal Holder15 Vstoupit do galerie

Co se týče SlimLinku, tedy magneticko-mechanického zámku pro upevnění smartphonu, ten je kapitolou samou pro sebe – samozřejmě ale v pozitivním smyslu. Jedná se totiž zkrátka o strop mezi upevňovacími řešeními, jelikož zámek kombinuje magnetickou sílu se “zacvaknutím” fyzických “paciček” do otvoru v krytu Peak Design, které brání tomu, že by telefon z držáku spadl. Jakmile jej pak chce člověk odejmout, musí na zadní straně krytu stlačit otevírací mechanismus zámku a telefon od něj “odtrhnout” kvůli magnetismu. Nebál bych se tedy říci, že za SlimLink lze dát z hlediska pevnosti přichycení ruku do ohně, byť chápu, že z jeho využití může kdekdo mít zprvu strach. Nebudu vám lhát, ani mě osobně nebylo úplně příjemné vidět, jak mi telefon za 30 tisíc korun visí ve vzduchu jen na relativně drobném mechanismu, ale když si člověk následně jeho pevnost vyzkouší na vlastní kůži, pochopí, že strach je zde zbytečný. Každá mince má však dvě strany, přičemž v případě SlimLinku se jedná o kompatibilitu. Abyste jej totiž byli schopní využít, musíte mít na krytu nasazený kompatibilní kryt z dílny Peak Design, což je sice pochopitelné, ale na druhou stranu to kapánek zamrzí. Ne každému se přeci jen tyto kryty líbí, což ve výsledku využitelnost daného příslušenství limituje. Když se ale od této věci člověk oprostí, není zde co vytknout.

Resumé

Jak tedy Peak Design Universal Bar Mount závěrem zhodnotit? Jednoduše jako geniální a zároveň ultimátní řešení, jak přichytit váš iPhone k téměř čemukoliv. Na tento kousek je totiž zkrátka spoleh a díky jeho všestrannému využití jej lze využít na tisíc způsobů. Když k tomu navíc přičtu prakticky nulové riziko pádu telefonu z držáku, dostávám kousek, který zkrátka stojí za to. Pokud tedy podobné přichycovací řešení hledáte, právě jste jej našli.

Slevový kód

Běžná cena držáku je 1290 Kč, díky slevovému kódu LsaPD15 ji však může 5 nejrychlejších z vás získat o 15 % levněji, tedy za 1 090 Kč.

Peak Design Universal Bar Mount lze zakoupit zde

Slevou na držák dnes však nekončíme, jelikož pro vás máme i slevu na všechny kryty Peak Design, které s ní designově dokonale ladí. Běžná cena krytu Peak Design Everyday Case je 1090 Kč. Díky slevovému kódu LsaPD15 jej však můžete sehnat o 15 % levněji, tedy za 925 Kč. Co se pak týče krytu Loop Case, ten běžně vychází na 1390 Kč, díky slevovému kódu však jeho cena spadne na 1190 Kč.

Kryty Peak Design můžete zakoupit zde