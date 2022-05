Recenze Peak Design Mobile Tripod: Stativ, díky kterému dává MagSafe u iPhonů konečně smysl

Přijde vám magnetický port MagSafe na iPhonech 12 (Pro) a 13 (Pro) zbytečný, jelikož pro něj v současnosti nejsou přespříliš zajímavé doplňky? V následujících řádcích se vás pokusíme přesvědčit o opaku. Do redakce nám totiž dorazil magnetický stativ Mobile Tripod od Peak Design a jelikož mě zaujal “na první dobrou” a proto si s ním již nějaký pátek hraji, nezbývá mi nic jiného než vás seznámit s jeho hodnocením.

Technické specifikace

Jak již název napovídá, Peak Design vytvořil mobilní stativ, který lze magneticky připnout k zádům telefonu – a to jak pomocí MagSafe, tak i pomocí krytu Peak Design. Super je, že je stativ díky kulové hlavě různě nastavitelný, takže není problém jej jednoduše nasměrovat dle vašich potřeb. Tuhost kolové hlavy lze navíc přizpůsobit dle vašich potřeb pomocí klíče integrovaného přímo do těla. Stativ se sice skládá ze tří nožek, které po rozložení tvoří velmi stabilní základnu, avšak využít jej lze i nerozložený jakožto stojánek či chcete-li opěrku bez vyvýšení.

Velkým pozitivem stativu jsou jeho rozměry. Ty jsou totiž 9,7 x 5,5 cm s tím, že při sbalení je jeho tloušťka zhruba 0,5 cm. To vše přitom při pouhých 76 gramech, což z něj dělá extrémně kompaktní, ne-li nejkompaktnější doplněk tohoto typu současnosti.

Běžná cena stativu Peak Design Mobile Tripod je 2090 Kč, díky slevovému kódu na konci tohoto článku jej však můžete získat o poznání levněji.

Zpracování a design

Jestli na něčem Peak Design nešetří, pak jsou to použité materiály pro jeho produkty. Mobile Tripod je totiž vyroben z prémiového materiálu ve formě anodizovaného hliníku v polomatném černém kabátku, který je doplněn protiskluzovými TPU koncovkami nožiček, které mají za úkol mimo jiné i tlumit vibrace a celkově držet stativ přesně na místě, na které jej postavíte. Použité materiály tedy zaručují, že se vám stativ hned tak nerozbije, pokud tedy vůbec někdy. Nemusíte se jej tedy brát vzít prakticky kamkoliv.

Co se týče designu, ten zkrátka nelze hodnotit jinak než pozitivně. Stativ je totiž jedním slovem nádherný a to jak ve složeném, tak i rozloženém stavu. Peak Design totiž vsadil i při jeho vývoji na minimalismus, díky kterému jednak skvěle ladí s iPhony jako takovými, a jednak díky tomu není náchylný na poškození, protože zkrátka nedisponuje ničím “navíc” zbytečným, což je vzhledem k jeho možnostem využití naprosto skvělé. Zkrátka a dobře, zde Peak Design zabodoval.

Testování

A jak obstál Mobile Tripod při testování? Musím říci, že excelentně. Naprostou většinu času jsem jej testoval s iPhonem 13 Pro Max, který je zároveň nejtěžším iPhonem, se kterým je stativ kompatibilní. Ani relativně vysoká hmotnost se však u stativu absolutně neprojevila na jeho stabilitě, natož pak náklonech ramena umístěného na kulové hlavě, kterou jsem si mimochodem nemusel ani nikterak přizpůsobovat, jelikož její tuhost bohatě na udržení 238 gramů vážícího iPhonu 13 Pro Max stačila.

Super je, že člověk není u Mobile Tripodu limitován polohou telefonu, jelikož jej na něj lze připnout jak na výšku, tak i na šířku. Magnetické připojení s tím totiž nemá sebemenší problém a je velmi pevné jak přes magneticko-mechanický zámek SlimLink v krytech Peak Design, tak i přes “klasický” MagSafe v iPhonech 12 (Pro) a 13 (Pro). Jediné, s čím v souvislosti s magnetickým přichycením nepočítejte, je jednoduchá možnost při přichycení otočit iPhone z vertikální polohy do horizontální či naopak – v takovém případě se totiž telefon téměř vždy odpojí a ze stativu spadne. Je tedy lepší jej rovnou odepnout a následně připnout tak, jak potřebujete.

Jak jsem již psal výše, stativ jako takový je velmi stabilní a když se jej podaří postavit na pevný povrch, můžete si být jisti tím, že bude stát jako přibitý. Je nicméně trochu škoda, že aby byl stavit takto stabilní, je třeba jeho nožky roztáhnout na maximum, abyste jimi zabrali co největší plochu. Na jednu stranu to sice svou logiku má, na druhou tím ale člověk přijde o možnost telefon umístit mírně výš. Jelikož bychom se ale bavili o navýšení polohy v řádu jednotek centimetrů, myslím, že je lepší o ně právě na úkor stability přijít.

Na stativu není skvělá jen jeho využitelnost či stabilita, ale taktéž kompaktnost, o které jsem mluvil již výše. Je totiž zkrátka extrémně příjemné, když si jej člověk ve složeném stavu “nacvakne” zezadu na iPhone, ten hodí klasicky do kapsy a pak jej jen z ní v případě nutnosti vyjme, roztáhne bez nutnosti jeho odejmutí jeho nožky a telefon postaví tam, kam potřebuje. V kapse totiž stativ umístěný na zádech telefonu prakticky neucítíte a osobně mi přijde, že nevadí ani při ovládání telefonu v ruce. Jasně, v ruce budete mít náhle o skoro 80 gramu víc, ale přijde mi, že při hmotnostech dnešních smartphonů (tedy minimálně těch větších) už je nějaký ten gram navíc tak nějak jedno.

Resumé

Na stativ Peak Design Mobile Tripod nejde upřímně říci křivého slova. Jedná se totiž o příslušenství, které dává konečně nový rozměr využitelnosti MagSafe konektorů iPhonů 12 či 13. Extrémně snadné přichycení díky magnetům v kombinaci se stabilitou, designem a celkově širokou využitelností jak na způsob stativu, tak i stojánku totiž zkrátka musí bavit. Pokud tedy sháníte něco, co vám podrží telefon při focení či natáčení, potažmo si jej o to budete moci opřít při sledování videí, volání přes FaceTime a tak podobně, právě jste to našli. Peak Design Mobile Tripod je totiž zkrátka špička ve svém oboru.

