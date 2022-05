Recenze Peak Design Wireless Charging Stand: Apple mezi bezdrátovými nabíječkami

Přestože je v dnešní době na trhu extrémní množství bezdrátových nabíječek, výrobci stále zvládají představovat v lecčem unikátní modely. kterými dokáží svět zaujmout a na zaplněném trhu prorazit. Jeden takový kousek odhalil nedávno i Peak Design a jelikož mi již nějakou dobu dělá společnost na pracovním stole, byla by škoda se s vámi nepodělit o dojmy z něj. Pohodlně se tedy usaďte, recenze na nabíječku Peak Design Wireless Charging Stand je tu.

Technické specifikace

Z hlediska technických specifikací se nemá rozhodně za co stydět. Těšit se u ní můžete například na podporu všech standardních výkonových profilů a to až do 15W. Co se pak týče iPhonů, pro ty je tu připraveno standardních 7,5W. Nabíječka je napájena pomocí USB-C portu, který je třeba připojit k alespoň 20W napájecímu adaptéru. Jak už je u produktů Peak Design zvykem, nechybí zde jak kompatibilita s vlastním úchytným řešením ve formě magneticko-mechanického zámku SlimLink, tak ani kompatibilita s MagSafe, díky které si tak lze k nabíječce magneticky přichytit jakýkoliv iPhone 12 či 13, potažmo jiné modely se vhodnými kryty. Magnetické propojení jako takové je velmi pevné, takže se nemusíte bát toho, že by telefon z nabíječky jakkoliv sjel. A pokud se přesto bojíte, můžete nabíjet jednoduše při sklopeném horním ramenu naležato.

Zajímají-li vás rozměry nabíječky, ty jsou ve složeném stavu 14,1 x 6,9 x 1,6 cm, přičemž tloušťka každé strany (tedy horního a spodního ramena) je 0,5 cm. Co se týče nabíjecí plochy, ta má sice jen 5,5 x 5,5 cm, avšak vzhledem k tomu, že jí budete stejně pravděpodobně využívat primárně v kombinaci s magnetickým přichycením díky MagSafe či SlimLinku, je její rozměr svým způsobem nepodstatný.

Zpracování a design

Za posledních několik let, co se naplno pracovně věnuji sledování technologického světa, mi prošly rukama bez přehánění vyšší desítky bezdrátových nabíječek. Tak hezkou a zároveň precizně zpracovanou jsem však za to dobu zřejmě ještě netestoval nebo si to minimálně nevybavuji. Peak Design Wireless Charging Stand je v mých očích malým uměleckým dílem, které vypadá skoro tak, jako kdyby jej vytvořil samotný Apple. Minimalistický design s minimem rušivých prvků, ostré hrany, polomatný černý kabátek či tělo vyrobené z anodizovaného hliníku působí luxusním dojmem. Ten vás neopustí ani poté, co si začnete se stojánkem trochu “hrát” testováním jeho horní části spojené s tou spodní poměrně robustním, avšak skrytým pantem, který se hýbe naprosto plynule, tiše a zkrátka tak, jak jsem zvyklý třeba z MacBooku a jeho ohýbání displeje. Podtrženo, sečteno – zpracování i design je na poměry bezdrátové nabíječky na naprosto neuvěřitelné úrovni, díky které dává cena nabíječky hned daleko větší smysl.

Jediná věc, která by mě osobně dávala u nabíječky smysl a která mi na nynější verzi tak úplně smysl nedává, je umístění napájecího USB-C portu. Ten totiž naleznete zezadu horní části jakoby zespodu “hrbu”, který ukrývá nabíjecí mechanismus. Vložení kabelu je tak jednak ne zcela komfortní (byť se to dá přežít, jelikož člověk do bezdrátové nabíječky kabel strká ve výsledku jen málokdy) a jednak je kabel jako takový poměrně viditelný, protože ze zad tak trochu trčí. Výrobce sice přibaluje trojici lepících úchytů, kterými lze kabel libovolně připevnit tak, aby vidět nebyl, ale kdyby jej vyvedl ze zadní hrany spodní části nabíječky, myslím si, že by výrobce udělal lépe. Na druhou stranu je ale třeba říci, že kdyby to mělo být na úkor kvality pantu, raději bych přesun portu oželel.

Testování

Nabíječku lze díky polohovatelné horní části na pantu využít k celé řadě úkonů počínaje klasickým nabíjením ležícího zařízení a konče využitím zařízení coby stojánku při videohovorech nebo třeba při sledování filmů, natáčení videí a tak podobně. Polohovatelnost jako taková je velmi jednoduchá a není pro ní třeba žádný přehnaný tlak. Díky pogumovaným ploškám zespodu spodní strany a poměrně vysoké hmotnosti se navíc nemusíte bát, že vám bude nabíječka při polohování jezdit po stole či dělat jiné nepříjemnosti. Při “zvedání” horního ramena je ale samozřejmě třeba spodek nabíječky přidržet, jelikož až tak těžký není.

A jak je na tom nabíječka z hlediska své nejdůležitější funkce – tedy nabíjení elektroniky? S trochou nadsázky bych řekl, že opět jako Apple, byť tentokrát to nemyslím bohužel pozitivně. Apple má totiž v posledních letech ve zvyku nedotahovat mnohé své produkty k úplné dokonalosti z hlediska funkcí, tedy alespoň v očích mnoha jablíčkářů, přičemž u Wireless Charging Standu je to stejné. Jak už jste asi z předešlých řádků pochopili, narážím na rychlost nabíjení, která není maximálních 15W, jako tomu je u certifikovaných MagSafe nabíječek, ale “jen” 7,5W, což jinými slovy znamená, že magnetické přichycení je svým způsobem jen na parádu, protože vám rychlejší nabití nezajistí. Ale víte co? Myslím, že vám to může být stejně úplně jedno. Nebo mi snad chcete tvrdit, že bezdrátové nabíječky využíváte pro rychlé nabití iPhonu? Pro tyto účely je totiž přeci jen lepší starý dobrý kabel.

Osobně mi 7,5W nabíjení iPhonu u Wireless Charging Standu absolutně nevadí, jelikož bezdrátové nabíječky využívám buď v autě jen pro “dokrmování” telefonu při navigaci, na pracovním stole coby stojánek pro neustálé nabíjení a nebo na nočním stolku, kam telefon položím večer a ráno. Přesně proto vás tak asi nepřekvapí, že mě zhruba 3 hodiny nabíjení z 0 na 100 % u mého iPhonu 13 Pro Max nikterak neuráží, byť si samozřejmě dokážu představit, že kdyby se telefon nabil rychleji, měla by nabíječka jako takové širší využití, protože by se zase o něco víc přiblížila klasickému kabelu.

Resumé

Jak tedy zhodnotit nabíječku Peak Design Wireless Charging Stand závěrem? Jste-li milovníci minimalistického designu a celkově pak designového jazyka, který razí v posledních letech i Apple, pak budete z nabíječky dle mého naprosto uneseni bez ohledu na její nabíjecí rychlost, cenu či třeba to, že v jejím balení nenaleznete napájecí adaptér. Jedná se totiž o naprostou špičku ve svém oboru a já marně přemýšlím, zda jsem vůbec kdy viděl i třeba jen na zahraničních webech atraktivnější kousek. Už kvůli tomu tedy za sebe hodnotím Peak Design Wireless Charging Stand nikoliv jako výbornou, ale rovnou excelentní nabíječku pro každou příležitost.

