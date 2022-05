Recenze Peak Design Wall Mount: Připevněte magneticky svůj iPhone kamkoliv

Máte rádi gadgety, které vám mají za cíl usnadnit každodenní život? Pak vás následující řádky zcela určitě potěší. Do redakce nám totiž dorazil na recenzi zbrusu nový magnetický držák Peak Design Wall Mount, který přesně takovým produktem je. A jelikož mám podobné vychytávky extrémně rád a ve velkém je doma využívám, nemohl jsem si nechat jeho testování ujít. Jaký tedy Wall Mount je?

Seznámení s produktem

Wall Mount od Peak Designu je ve své podstatě naprosto jednoduchý produkt. Jedná se totiž de facto “jen” o nalepovací magnetickou plošku ve tvaru čtverce se zaoblenými hranami, jejíž rozměry jsou 5,8 x 5,8 x 0,7 cm. Přední stranu kryje 100% recyklovaná nylonová tkanina buď ve světle béžové, nebo šedé barvě, tělo jako takové je pak tvořeno ultralehkým polykarbonátem. Co se pak týče zadní strany, na té naleznete 3M lepící podložku, díky které držák přichytíte k vámi vybranému povrchu, přičemž nejideálnějšími jsou hladké, rovné a tvrdé jako například kov, dlaždice, sklo či spotřebiče. Naopak strukturované povrchy mohou dělat potíže, jelikož se k nim 3M podložka z logiky věci nepřichytí zcela stoprocentně. Samozřejmě ale neplatí, že každý strukturovaný povrch je špatný. Osobně jsem držák nalepil na kuchyňskou zástěru z lamina v dekoru dubu, která je sice strukturovaná, ale také tvrdá a právě díky své tvrdosti ve výsledku drží vše naprosto dokonale.

Fotogalerie Peak Design Wall Mount 6 Peak Design Wall Mount 7 Peak Design Wall Mount 8 Peak Design Wall Mount 9 +4 fotky Peak Design Wall Mount 10 Peak Design Wall Mount 11 Peak Design Wall Mount 12 Vstoupit do galerie

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o magnetický držák, což jinými slovy znamená, že k jeho využívání v kombinaci s iPhonem je třeba využít buď modely s integrovaným MagSafe, či zařízení opatřená magnetickými kryty. Těch je naštěstí v současnosti na trhu spoustu a to i za nízkou cenu, díky čemuž tak není využitelnost Wall Mountu nikterak omezená.

Běžná cena držáku Peak Design Wall Mount je 650 Kč, díky slevovému kódu na konci této recenze jej však můžete získat o poznání levněji.

Testování

Míst, kam Wall Mount nalepit, má zřejmě každý doma spoustu. Já osobně jako první zvolil kuchyňskou linku, kterou jsem následně doplnil o dílnu a to v obou případech kvůli tomu, že nesnáším, když mám něco rozpracováno a se zašpiněnýma rukama musím z nějakého důvodu náhle zkontrolovat či jen přesunout telefon například kvůli udělání si dalšího místa. Držák jsem proto přilepil na zeď za linkou a ponkem – konkrétně pak na lamino v případě kuchyně a luxfery v dílně – a to tak, abych na něj bez problému od pracovních ploch dosáhl a viděl a tedy mohl jinými slovy z displeje číst například recepty, potažmo ovládat videa, hudbu a tak podobně. A má očekávání se upřímně naplnila prakticky okamžitě – od nalepení se totiž se zašpiněným telefonem kvůli nutné manipulaci prakticky nesetkávám, což je nanejvýš příjemné. Že se jedná o návykovou a extrémně užitečnou vychytávku by vám ale ostatně potvrdila i má přítelkyně, která nyní při vaření z receptů na internetu neumisťuje svůj iPhone 13 s MagSafe krytem jinam než právě na Wall Mount na lince.

Lepení jako takové je naprostou hračkou, jelikož jedinou věci, na kterou je dobré si dát pozor, je rovné umístění na daném povrchu, přičemž i nad tím se dá polemizovat. Pokud totiž držák nalepíte nakřivo, bude to pro vás znamenat vlastně jen to, že bude působit méně esteticky, což sice není nic veselého, na funkčnosti se to ale podepíše nulově.

A jak iPhony s magnetickým přichycením na Wall Mountu drží? Bez jakékoliv nadsázky musím říci, že naprosto dokonale a to jak s originálními Peak Design kryty opatřenými magneticko-mechanickým zámkem SlimLink, tak i při využití “pouhého” MagSafe v zádech iPhonu, potažmo krytu. Magnetické spojení je velmi pevné a absolutně tak nehrozí, že by vám telefon z držáku samovolně sklouzl či cokoliv podobného. Pádu se pak bát nemusíte ani v případě, že telefon připnutý na Wall Mountu otočíte z vertikální polohy na horizontální či naopak.

Fotogalerie #2 Peak Design Wall Mount 5 Peak Design Wall Mount 4 Peak Design Wall Mount 3 Peak Design Wall Mount 2 Vstoupit do galerie

Ačkoliv vím, že hodnocení designu je ryze subjektivní záležitostí, zde si jej přesto neodpustím. Peak Design Wall Mount je totiž dle mého jedním z nejstylovějších gadgetů do domácnosti, které v současnosti na trhu vůbec lze sehnat. Jelikož je navržen v minimalistickém designu, hodí se do moderních interiérů, ve kterých hraje prim každičký detail. Na nylonové tkanině se sice čas od času rády zachycují smítka prachu, držák však stačí v takovém případě otřít vlhkým hadříkem a je po problému.

Resumé

Nebudu vám lhát, bez Wall Mountu se rozhodně dá žít. Poté, co jsem si jej však nalepil do kuchyně a do dílny, musím říci, že já osobně už bez něj žít zkrátka nechci. Magnetické přidržení telefonu na mnou zvoleném místě je totiž zkrátka perfektní a to jak díky komfortnímu sledování displeje, tak i díky tomu, že se telefon rázem daleko méně špiní a zároveň nepřekáží, kvůli čemuž je s ním tak nucen člověk manipulovat a tím jej třeba špinit. Pokud si tedy chcete zkrátka a dobře usnadnit život, pak jste našli produkt, který na to potenciál rozhodně má.

Slevový kód

Běžná cena držáku Peak Design Wall Mount je 650 Kč. Díky slevovému kódu LsaPD15 jej však může 10 z vás sehnat o 15 % levněji, tedy za 550 Kč.

Magnetický držák Peak Design Wallet Mount lze zakoupit zde