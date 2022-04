Recenze Peak Design Everyday Case: Univerzálně využitelná stylovka

Na pultech obchodů sice naleznete v současnosti nepřeberné množství nejrůznějších krytů na smartphony, pravdou však je, že valná většina z nich je typově naprosto stejná a liší se od sebe tedy jen designem. Při troše hledání se však dá narazit i na skutečně unikátní kousky, které se od konkurence v lecčem odlišují a díky tomu se stávají uživatelsky velmi atraktivní. Přesně takový kryt se pokusil vytvořit i Peak Design, který nám výsledek své práce poslal nedávno do redakce na testy. A jelikož jsem jej na iPhone nasadil jako první já a již pěkných pár (tý)dnů jsem jej z něj nesundal, je pravá chvíle na jeho zhodnocení. Pohodlně se tedy usaďte, recenze krytu Peak Design Everyday Case je tu.

Technické specifikace

Peak Design se rozhodl vytvořit svůj mobilní kryt konkrétně z kombinace nylonové tkaniny na zádech, ultralehké polykarbonátové konstrukce nebo chcete-li skořápky a pogumovaných TPU rámečků. Výsledkem je produkt vážící příjemných 40 gramů s tloušťkou, která telefon nikterak výrazně nezvětší. Dle slov výrobce je totiž šířka zadní stěny solidních 2,4mm, bočního a horního nárazníku 3,4 mm a spodního nárazníku 5,6 mm, což jsou rozměry, které se zejména u větších iPhonů dle mého názoru bez problému ztratí – a to i díky jednomu fíglu, kterému se budu věnovat později. A co že za tyto milimetry navíc dostanete? Dle slov výrobce například ochranu při pádu ze dvou metrů, což se rozhodně vyplatí.

Hlavní odlišností krytu Peak Design Everyday Case je implementace magneticko-mechanického konektoru SlimLink, díky kterému je zaručena plná kompatibilita s ostatními produkty z rodiny příslušenství Peak Design Mobile, kdy se v případě potřeby pevného ukotvení například u držáků spoj jednoduše “zacvakne” a vše drží jako přibité. U produktů, u který není vyloženě nerozdělitelné spojení třeba (například u peněženek a tak podobně) je pak využit magnetismus, který zná svět u krytů zejména ve spojitosti s MagSafe příslušenstvím. Asi vás proto nepřekvapí, že Everyday Case nabízí jeho plnou podporu.

Co se týče otvorů, průduchů, tlačítek a jiných prvků u krytu, všechna stiskávací tlačítka jsou kryta, zatímco pro přepínač tichého a hlasitého režimu je v krytu vykrojen tradiční otvor pro rychlý přístup k němu. Na spodní straně pak naleznete kromě průduchů pro reproduktory i dva montážní body pro nasazení poutek a to jak z dílny Peak Design, tak i dalších výrobců. Co se pak týče zadní strany, na té naleznete kromě SlimLinku i vystouplé ohraničení chránící objektivy fotoaparátu.

Běžná cena krytu Peak Design Everyday Case je 1090 Kč. Na konci tohoto článku nicméně naleznete slevový kód, který cenu sníží.

Zpracování a design

Jelikož produkty Peak Design znám již skutečně dlouho a jejich design i zpracování se mi vždy líbilo, byl jsem na mobilní příslušenství (jehož recenze vám budu přinášet v následujících týdnech) v čele s krytem velmi zvědavý. O to víc mě potěšilo, že vysokou laťku dokázal výrobce udržet i zde a na pulty obchodů vypustil skutečně prvotřídní kousek pro váš iPhone. Zpracování je totiž naprosto perfektní a upřímně mě nenapadá nic, co bych v tomto směru na krytu jakkoliv změnil. Co se pak týče designu, jeho hodnocení je sice ryze subjektivní, přesto si však neodpustím jeho velkou pochvalu. Černé boky v kombinaci s tmavým, na omak pogumovaným nylonem totiž krytu zkrátka sluší a když jej na telefon nasadíte, dodá mu jednak prvotřídní odolnost, ale taktéž punc luxusu. A díky zvoleným materiálům máte navíc jistotu, že jej nebudete muset za chvíli měnit například kvůli zežloutnutí, ošoupání a tak podobně.

Testování

Přiznám se, že když jsem kryt poprvé rozbalil, trochu mě zarazila jeho tuhost a i vcelku výrazný přesah rámečků do displeje. Jeho prvotní instalace na telefon proto nebyla tak úplně jednoduchá, jelikož vyžadovala relativně dost síly, koordinace a zároveň soustředění kvůli potenciálnímu odlepení ochranného skla na displeji. Přesah rámečků do něj sice sám o sobě nezasahuje (máte-li jej nalepené zcela přesně), ale když kryt na telefon nasazujete, mají rámečky v určitém bodu tendenci pod sklo mírně zajet a tedy jej odchlípnout. Na to je tedy třeba dávat pozor. Jakmile se vám však kryt nasadit povede, díky přesahu rámečků de facto splyne se sklem, čímž je šance na rozbití předku telefonu eliminována prakticky na minimum. Poměrně úsměvné a zároveň důvtipné je pak to, že po rozbalení může kryt působit jako dost robustní právě tím, že má vcelku výrazné rámečky. Jakmile jej však člověk nasadí na telefon, zjistí, že ten do něj zapadne víc než je u krytů obvyklé a robustnost je záhy pryč. Jasně, kryt telefon trochu zvětší, ale nejedná se v žádném případě o žádný extrém, který by vám jej znemožňoval využívat. Sám jej používám v kombinaci s už tak dost velkým iPhonem 13 Pro Max a že bych nyní pociťoval nějaký diskomfort pramenící ze zvětšení, to opravdu říci nemůžu.

Co se týče úchopu telefonu v krytu v ruce, ten je v mých očích velmi dobrý. Pogumované boky a záda, která jsou navíc ještě mírně zaoblená, působí v ruce skutečně příjemně a hlavně stabilně, díky čemuž se nemusíte bát, že by vám měl telefon tendenci při horším úchopu hned vypadnout (nedržíte-li jej samozřejmě vyloženě šíleně). Nylonová záda navíc na rozdíl od průhledných krytů prakticky nelze zašpinit šmouhami či běžnými otisky, díky čemuž tak vypadá telefon i po několika dnech bez jakékoliv údržby stále jako nový. A když se nějaké zašpinění podaří, stačí navlhčený hadřík a je po problému. Pokud se pak ptáte, zda při úchopu nevadí výlis konektoru SlimLink, mě osobně vůbec. Je totiž na místě, kam běžně pokládám prst, což ve výsledku znamená jen to, že ten mám opřený lehce pod úrovní zbytku zad. Problém v tom ale opravdu nevidím.

A jak je na tom MagSafe kompatibilita? Ani s tou nejsou díky Bohu žádné problémy. Kryt jsem používal jak v kombinaci s klasickým nabíjecím MagSafe pukem a MagSafe stojánkem na pracovním stole, tak i s MagSafe držákem do auta a MagSafe peněženkou jak od Applu, tak od Peak Design (na tu vám brzy taktéž přinesu recenzi). Ani v jednom případě jsem se pak nesetkal s tím, že by magnety v krytu magnetické příslušenství špatně či slabě držely. Ať tedy k zádům připnete cokoliv s podporou MagSafe, dočkáte se stejného či minimálně velmi podobného výsledku, jako kdybyste danou věc připnuli přímo k zádům iPhonu jako takového, což je třeba u MagSafe Wallet klíčové. Doklady totiž ztratit zkrátka nechcete.

Zajímá-li vás pak odolnost krytu, zcela otevřeně říkám, že jsem s ním o zem skutečně neházel, protože by se ve výsledku jednalo o dost nestandardní používání. Přiznat se nicméně musím taktéž k tomu, že mi párkrát z ruky i s telefonem vyklouzl a výsledek byl takový, že se telefonu nestalo vůbec nic – byť samozřejmě při pádech záleží na úhlech dopadu a celé řadě dalších faktorů. Co jsem však testoval vcelku řádně, byla jeho odolnost proti poškrábání, ostrým předmětům a tak podobně. Telefon s krytem jsem totiž nemilosrdně nosil v kapse s klíči, popřípadě v brašně s klíči, drobnými mincemi a dalšími “nebezpečnými” věcmi, přičemž po zhruba dvou týdnech tohoto stylu likvidace není na krytu ani stopa po škrábnutí.

Resumé

Co bych řekl o krytu Peak Design Everyday Case závěrem? Hlavně to, že mě sakra štve, že se mi dostal do ruky až nyní. Za tu dobu, co jej používám, jsem si jej totiž pro jeho vlastnosti i design zcela upřímně zamiloval a z telefonu jej zřejmě nesundám až do vydání iPhonů 14. Jedná se o skutečně perfektní doplněk, který dle mého ukojí tužby spousty uživatelů lačnících po kabátku s líbivým, minimalistickým designem, podporou MagSafe, maximální mírou odolnosti a něčím navíc (tedy SlimLinkem), co jim umožní kryt v kombinaci s telefonem využívat na tisíc způsobů. Pokud tedy máte vkus jako já nebo zkrátka jen hledáte kousek, na který bude spoleh a který dodá vašemu iPhonu punc elegance, právě jste jej našli. A já posílám do Peak Design velké poděkování za to, že s podobným krytem přišli a zároveň prosbu, ať s kryty pro iPhony 14 (Pro) přijdou hned po startu jejich prodejů (minimálně tedy do Česka), protože budu ten první, kdo si je na novou “čtrnáctku” nasadí.

Slevový kód

Běžná cena krytu Peak Design Everyday Case je 1090 Kč. Díky slevovému kódu LsaPD15 jej však můžete sehnat o 15 % levněji, tedy za 925 Kč. Ale pozor, kód lze uplatnit pouze 15x. S nákupem tedy rozhodně neotálejte.

