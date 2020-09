Recenze 2v1 kabelu Swissten: Nabíjejte Apple Watch a iPhone zároveň

Co se týče bezdrátových technologií, tak v tomto případě můžeme jablečnou společnost považovat za jakéhosi průkopníka. Právě Apple totiž před čtyřmi lety u iPhone 7 odstranil sluchátkový jack. Tento velmi odvážný krok byl v té době velmi kritizovaný a lidé jednoduše nechápali, co si to ten Apple zase dovolil. Jenže tato doba trvala jen několik málo měsíců a později kalifornského giganta začali následovat i ostatní výrobci chytrých telefonů a všeobecně zařízení. V momentální době se nacházíme v situaci, kdy se postupně vytrácí naprosto všechny konektory.

Současná situace ohledně bezdrátového nabíjení je zapeklitá

Na většině mobilních zařízení momentálně naleznete jen jeden jediný konektor, ten nabíjení. Ve většině případech se jedná o konektor Lightning, společně s USB-C. V posledních měsících se navíc už tak nějak šušká o tom, že by měl Apple přijít s další revolucí a již brzy představit iPhone, který nebude mít kompletně žádný konektor a bude se nabíjet pouze bezdrátově. iPhone 12 tímto modelem bez konektoru ale na 99 % nebude. Díky odstranění konektoru by bylo možné zařízení kompletně utěsnit, díky čemuž bychom jej mohli považovat za vodotěsné. Jeden takový podobný produkt už ale Apple ve svém portfoliu má – jedná se o Apple Watch. Tyto chytré jablečné hodinky lze bez problémů ponořit až do 50 metrů hloubky, což je více než pozoruhodné.

V případě, že Apple Watch vlastníte, tak samozřejmě víte, jakým způsobem se nabíjí. Pro ty méně znalé, kteří se o jablečné hodinky nezajímají, zmíním, že k jejich dobíjení dochází pomocí speciální magnetické kolébky. Na tuto kolébku stačí Apple Watch jednoduše položit a nabíjení ihned započne. Na těle Apple Watch se tedy nenachází absolutně žádný konektor, ani na SIM kartu, ani na sluchátka. V případě Apple Watch už tedy bezdrátové nabíjení využíváme, v případě iPhonu a ostatních zařízení si ale budeme ještě nějakou tu dobu muset počkat. Bezdrátové technologie, do kterých Apple věnuje mnoho úsilí (viz nepovedená nabíjecí podložka AirPower), jsou svým způsobem opravdu perfektní. Bezdrátové nabíjení jako takové je velmi návýkové – stačí zařízení položit na nabíječku a je hotovo, navíc k tomu nemusíte nikde tahat milion kabelů.

S bezdrátovou dobou dokáže pomoci Swissten a jeho produkty

Pokud patříte mezi vlastníky hned několika různých zařízení, tak s největší pravděpodobností máte u postele, anebo na kancelářském stole, vytažených hned několik různých kabelů – nabíjecí kabel k Macu, HDMI kabel k propojení monitoru, nabíjecí Lightning kabel pro iPhone a druhý pro iPad, poté synchronizační Lightning kabel, dost možná ještě USB-C kabel a k tomu ještě kabel s nabíjecí kolébkou pro Apple Watch. Aby pracovní stůl vypadal minimalisticky a jednoduše dobře, tak je tento počet kabelů nutné co možná nejvíce zredukovat, a to i z důvodu omezeného místa pro adaptéry. V těchto případech může přijít vhod Swissten, který nabízí adaptéry s hned několika výstupy s obrovským výkonem, anebo třeba kabel 3v1. Naprostou novinkou je poté nabíjecí kabel s označením 2v1, pomocí kterého můžete zároveň nabíjet iPhone či jiné zařízení s Lightning konektorem a Apple Watch.

Oficiální specifikace

Tento nabíjecí kabel, pomocí kterého můžete dobíjet společně iPhone a Apple Watch, nese jednoduchý název 2v1. Výkon tohoto kabelu je rozdělen do dvou „částí“ – Lightning konektor má nabíjecí proud až 2.4A a nabíjecí výkon kolébky pro Apple Watch je poté 2W. Délka kabelu jako takového je cca 120 centimetrů. 100 centimetrů je k dispozici jednotlivý kabel a posledních 20 centimetrů kabelu je poté rozdvojených, abyste v případě potřeby mohli mít iPhone a Apple Watch při nabíjení alespoň trošku vzdálené od sebe. Na druhé straně kabelu se poté nachází klasický vstupní USB-A konektor. Kabel jako takový stylem velmi připomíná originální nabíjecí kabel od Applu.

Balení

V případě, že se vám koncept zmíněného 2v1 kabelu líbí a po dočtení této recenze se případně rozhodnete pro jeho zakoupení, tak určitě chcete vědět, jakým způsobem vám kabel přijde. Balení tohoto kabelu je pro Swissten naprosto typické. Získáte tedy klasickou bíločervenou krabičku. Na její přední straně se nachází vyobrazený samotný kabel společně s vybranými specifikacemi. Z boku poté najdete opět další specifikace a název, zezadu se pak nachází návod k použití. Po otevření krabičky stačí, abyste z ní vytáhli plastovou přenosku, ze které už kabel jednoduše vytáhnete.

Zpracování

Co se týče zpracování tohoto 2v1 kabelu, tak je opravdu těžké něco vytknout. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že rozhodně není kabel jako kabel. Některé kabely dokáží být velmi odolné, společně s textilním oplétáním, jiné kabely jsou poté klasicky bílé a svým zpracováním se podobají originálním kabelům od Applu. V případě kabelu 2v1 se bavíme o druhém případě, tedy že se kabel velmi podobá klasickému nabíjecímu kabelu od Applu. Tloušťka kabelu je, i po rozdvojení, stále dostatečná a kabel by měl rozhodně vydržet i horší zacházení, anebo třeba přejetí židlí – každopádně to ale rozhodně nedoporučuji zkoušet. Nabíjecí kolébka kabelu 2v1 je kompletně totožná s tou originální a ani v tomto případě není co vytknout. Kdybych měl být opravdu kritický, tak si minusové body Swissten odnese za to, že je kabel po vybalení velmi pokroucený a nechce si „zvyknout“ na svůj rozmotaný stav. Jedná se ale o otázku pár hodin, než se kabel ze složeného stavu pěkně narovná.

Osobní zkušenost

Musím se přiznat, že z minulosti mám k podobným kabelům s magnetickou kolébkou, pokud se tedy nejedná o originální Apple kabel, odpor. Od nejmenované značky jsem si totiž zakoupil levný nabíjecí kabel pro Apple Watch, společně s bezdrátovou podložkou, na které bylo možné kromě Apple Watch nabíjet i iPhone. Vzhledem k tomu, že jak u kabelu, tak u bezdrátové podložky byly nabíjecí kolébky vyřešeny alternativním způsobem a nejednalo se o originální kusy, tak nabíjení Apple Watch nefungovalo. Po přitisknutí hodinek k neoriginální kolébce se sice ukázala animace nabíjení, každopádně se za hodinu Apple Watch nedobily ani o jedno jediné procento. Po zkoumání jsem zjistil, že s neoriginální kolébkou je možné nabíjet jen Apple Watch Series 3 a starší, což byl v té době s mými Apple Watch Series 4 problém. I nadále jsem byl tedy odkázán na originální nabíjecí kabel a od té doby jsem žádnou jinou formu nabíjení pro Apple Watch nevyzkoušel.

U kabelu Swissten 2v1 však mohu s klidnou hlavou potvrdit, že nabíjení mých Apple Watch Series 4 funguje bez sebemenších problémů, Nabíjení žádným způsobem nevypadává, kolébka se nezahřívá a problém není ani při společném nabíjení Apple Watch s iPhonem. Skvělý je v tomto případě fakt, že tímto kabelem jste schopni ušetřit jeden USB port v počítači či v samotném adaptéru, který poté můžete použít na cokoliv jiného, což se rozhodně hodí. Jediné, co bych možná trošičku vytknul, je slabší magnet magnetické kolébky. Hodinky na ní nejsou přitisknuté tak silně, jako v případě té originální. Jedná se ale o detail, který bych rozhodně neřešil.

Závěr

V případě, že máte doma problém s plnými zásuvkami a další adaptéry už nemáte kam zapojit, tak by se vám mohl líbit nejen tento kabel Swissten 2v1, díky kterého můžete jednoduše nabíjet zároveň Apple Watch a iPhone. Díky tomuto kabelu jste schopni ušetřit celý jeden USB konektor, což může u „jednoduchých“ adaptérů znamenat jednu celou zástrčku. Dobrou zprávu mám i v případě, že byste namísto Lightning konektoru potřebovali USB-C PowerDelivery konektor – i takový kabel se v nabídce Swisstenu nachází. Varianta s Lightning konektorem vychází na 399 korun, druhá varianta s USB-C PD vychází na 449 korun. Kromě tohoto kabelu se v nabídce internetového obchodu Swissten.eu nezapomeňte podívat také na další produkty – například komplexnější nabíjecí adaptéry, díky kterým ušetříte další zástrčky, kromě toho si zde můžete zakoupit také kvalitní powerbanky, tvrzená skla různých druhů, sluchátka, klasické kabely a mnoho dalšího.